Jugendfeuerwehr Negenborn ist weiter

Als Dritter beim Regionswettbewerb zum Bezirksentscheid nach Stuhr

Wedemark (awi). Die Jugendfeuerwehr Negenborn amtierender Sieger auf Gemeindeebene, hat beim Bundeswettbewerb der Regionsjugendfeuerwehr Hannover am letzten Wochenende in Ahltenbei Lehrte den dritten Platz belegt.Damit haben sich die Negenborner mit 1419 Punktn als einzige der fünf teilnehmenden Wedemärker Jugendfeuerwehren für den Bundeswettbewerb auf Bezirksebene am 5.Juli inStuhr bei Bremen qualifizieren können. Die anderen Wedemärker Teams wurden auf der Sportanlage der TSG Ahlten 21. (Meitze/Gailhof mit 1362,86 Punkten),23. (Mellendorf,mit 1354Punkten, 24. (Hellendorf mit 1351 Punkten) und 45. (Resse mit1220 Punkten) unter den besten 45 Gruppen aus den Städten und Gemeinden der Region Hannover. Weiterqualifiziert haben sich insgesamt 19 Gruppen. Platz eins und zwei auf Regionsebene gingen an die Teams der Jugendfeuerwehr Nöpke (Neustadt am Rübenberge. Die Mannschaften mussten eine Löschübung und einen Staffellauf absolvieren.