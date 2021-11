Jugendfeuerwehr sammelt

Spenden für die Obdachlosen benötigt

Hellendorf. Die Jugendfeuerwehr packt zu Weihnachten wieder Geschenke für dieObdachlosen und verteilt diese zusammen mit der Obdachlosenhilfe Hannoverin Hannover. Damit die Päckchen wieder gut gefüllt sind, benötigt die Jugendfeuerwehr Spenden aller Art wie zum Beispiel Minisalami, Dosenwurst, Lebensmittelkonserven, Brausetabletten und alles, was lange haltbar ist sowie Hundefutter, Zahnbürsten und Zahnpasta,Einwegrasierer, Duschgel, Shampoo, Deo, Seife, Lotion, Lippenbalsam, Handcreme, Taschentücher, Taschenlampe und Batterien für den täglichen Bedarf. Handschuhe, Schal, Mütze und eine Decke oder ein Schlafsack werden auch immer dringendbenötigt. Natürlich können auch bei der Jugendfeuerwehr gepackte Geschenkeabgegeben werden. Es stehen zudem auch Spendendosen bei Schönhoff Hofladen undForellenhof Wedemark in Hellendorf sowie bei Edeka Poppe in Brelingen bereit.Zusätzlich gibt es bei Poppe auch noch einen Einkaufswagen, der dort ebenfallsgefüllt werden kann. Kleiderspenden können aufgrund der Lage leider nichtangenommen werden. Spenden können jeden Mittwoch von 17:30 bis 18Uhr amFeuerwehrhaus Hellendorf oder nach Absprache mit dem Jugendwart BenjaminKlautke unter 01734256778 bis Anfang Dezember abgegeben werden.