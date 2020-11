Jung und unternehmungslustig

ITV sucht ein Zuhause für Hündin Julia

Schwarmstedt. Julia wurde im Sommer 2019 aus der Tötungsstation in Campina/Rumänien gerettet. Sie lebte dort als Straßenhündin und wurde von Hundefängern eingefangen. Sie ist dann nach Sisterea umgezogen. Seit dem 21. November ist sie in einer Pflegestelle des ITV Grenzenlos in Schwarmstedt und wartet auf ihr neues Zuhause. Julia ist freundlich und lebensfreudig. Trotz ihrer schlechten Erfahrungen liebt sie Menschen sehr und wünscht sich ihre eigene Familie. Sie ist neugierig und aufgeschlossen. Sie sucht eine junge sportliche Familie, die viel mit ihr unternimmt und auch die Hundeschule besucht. Sie würde sich über Kinder in der Familie freuen. Julia geht in ihrer Pflegestelle schon super an der Schleppleine. Sie zeigt keine Angst vor Autos oder LKWs. An ihrer Umgebung ist sie sehr interessiert und Begegnungen mit anderen Hunden sind kein Problem. Ins Auto springt sie freiwillig, ist dann während der Fahrt jedoch recht angespannt. Die Thematik wird aber bereits in der Pflegestelle während kurzer Ausflüge trainiert.Mit dem achtjährigen Rüden in der Pflegestelle kommt sie gut aus. Sie fordert ihn regelmäßig zum Spielen auf. Julia liebt es, gestreichelt und gekrault zu werden. Bereits nach kurzer Zeit des Kennenlernens legt sie sich hin und lässt sich ausgiebig beschmusen. Sie ist äußerst anhänglich und kuschelig. Aktuell versucht sie, ihre Zuneigung in Form von nassen Hundeküssen mitzuteilen und springt gern an Menschen oder auch Tischen, auf denen sich Essen befindet, hoch. Mit einer konsequenten Erziehung wird das voraussichtlich kurzfristig kein Problem mehr sein. Die hübsche blonde Hündin ist lernwillig und begreift schnell.Julia wurde 2018 geboren und ist 40 Zentimeter groß. Sie ist geimpft, gechipt und kastriert. Wer sich für sie interessiert, meldet sich beim ITV Grenzenlos unter (0 50 71) 41 26 oder (01 62) 9 80 94 98.