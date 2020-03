Kampf für Glasfaser geht weiter

Bissendorf-Wietzer gehen noch mal von Haus zu Haus

Bissendorf-Wietze (awi). Ob die magische 40-Prozent-Marke schon erreicht ist, dazu will sich die htp nicht äußern bevor die Frist am 30. April abgelaufen ist, weder gegenüber den engagierten Bissendorf-Wietzern, die für den Glasfaseranschluss ihres Ortes kämpfen noch gegenüber der Presse. Doch Christiane Krefeld und ihre Mitstreiter von der Bürgerinitiaive Glasfaser haben Signale aufgefangen, dass die Resonanz noch nicht den Erwartungen von htp entspricht. Darum wollen sie jetzt selbst noch einmal Gas geben, von Haus zu Haus gehen und die Bissendorf-Wietzer überzeugen, den Antrag auf Glasfaser zu unterschreiben. „Die Verteileraktion der Flyer vwird ab nächster Woche je nach Wetterlage etwa bis Ostern gehen. Neben dem grundsätzlichen Appell an die Bissendorf-Wietzer, sich für den Glasfaser-Hausanschluss zu entscheiden, ist es uns wichtig, die Anwohner jetzt noch einmal zu informieren, damit sie baldmöglichst handeln - sicherheitshalber noch vor Beginn der Nachvermarktungsphase", erklärt Christiane Krefeld, die sich am Freitag noch einmal mit Ortsbürgermeister Daniel Leide und ihren Mitstreitern abstimmte.Denn es seinicht eindeutig geklärt, bis wann der Glasfaser-Hausanschluss kostenfrei beantragt werden könne. Während es in einer Mail der Öffentichkeitsbeauftragten von htp, Kathrin Mackensen, vom 10. Februar heißt, dass die Nachvermarktungsphase in Bissendorf-Wietze am 6. April beginnt und am 30. April endet, sei auf der Internetseite von htp zu lesen, dass die Beantragung des Anschlusses in der Nachvermarktungsphase bereits 595 Euro kostet. In der Ausbautabelle von htp hingegen steht geschrieben, dass in Bissendorf-Wietze die Aktionsphase am 30. April endet. Innerhalb der Aktionsphase ist der Anschluss aber kostenfrei.Es gibt allerdings auch keinen Grund, bis zum letzten Tag zu warten, um seinen Antrag auszufüllen und abzugeben, stellt Krefeld fest. Wer einen Glasfaseranschluss haben möchte, könne den Antrag jetzt auch bald stellen. Oftmals fehle es nur an der Zeit, sich den Antrag zu besorgen, herauszufinden, wer und wo die Ansprechpartner zu finden sind, wann dort geöffnet ist. „Darum haben wir in unserem Anschreiben auch alle Kontaktadressen noch einmal mit Öffnungszeiten aufgelistet und werden dies zusammen mit einem Antrag von htp verteilen. Wenn beim Ausfüllen des Antrags dann Fragen aufkommen, bleibt bis zum Fristablauf noch ausreichend Zeit, diese zu klären", betont die engagierte Glasfaser-Verfechterin und weist darauf hin: „Eigentlich sollte diese Aufgabe, die wir jetzt übernehmen, von htp oder deren Vertriebspartner erfolgen. Es scheint jedoch, dass diese mit der Arbeit in den Ausbaugebieten, in denen die Frist eher abläuft, vollständig ausgelastet sind. So endet beispielsweise die Frist für Mellendorf bereits am 3. April, so dass sich alle Aktivitäten derzeit vermutlich dort konzentrieren.“