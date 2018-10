Karussell und Livemusik für den Mellendorfer Weihnachtsmarkt ist gesichert

Mellendorf. Keine zwölf Stunden nach Erscheinen des Artikels habe es gedauert, da gab es bereits die Zusage der Spedition Ebeling aus Gailhof, die Kosten für das Karussell auf dem Mellendorfer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr zu tragen. Diese erfreuliche Mitteilung konnte Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas nun verkünden. „Ich habe mich sehr gefreut, als ich am Samstagnachmittag die Mail von Georg Ebeling gelesen habe", erklärt Borgas. „Darauf habe ich gar nicht zu hoffen gewagt.”

Die Ortsbürgermeisterin zeigt sich aber auch außerordentlich dankbar gegenüber den Privatspendern, die sie kontaktiert und ihre Unterstützung in Form einer Spende angeboten haben. „Sich für das Gemeinwohl und den Zusammenhalt im Ort so einzubringen, das finde ich wirklich bemerkenswert. Es ist schön zu wissen, dass man unterstützt wird, wenn wirklich Hilfe benötigt wird.“ Auch der Aufruf nach einer Band wurde von Erfolg gekrönt: Die Country- und Rockband „Rock Saloon“ aus dem Heidekreis wird den Weihnachtsmarkt ab 18 Uhr musikalisch begleiten und alle Besucher mit ihren Klängen begeistern. Jessica Borgas freut es und mit einem Augenzwinkern meint sie: „Das ist doch genau richtig, wenn es kalt ist, dann können sich die Besucher bei der Musik warmtanzen. Natürlich sind auch viele Weihnachtslieder im Repertoire der Band, das gehört doch dazu!"