Summer-Special in der Fitness Lounge Schwarmstedt

Schwarmstedt. Für Kinder, die schon lange auf der Suche nach einem sportlichen Hobby sind, bei dem sie sich so richtig auspowern können und Spaß in der Gruppe haben, ist das Summer-Special-Angebot der Fitness Lounge Schwarmstedt für Kids und Teenager genau das Richtige. In der Zeit vom 25. Juni bis 7. August bietet die Fitness Lounge ihre Zehnerkarte ür das Kids & Teenage Kickboxen zum Summer-Special-Preis für nur 39,90 Euro statt regulär 59,90 Euro (zuzüglich einmalig zehn Euro Kartenpfand) an. Da es sich um ein limitiertes Angebot handelt, sind maximal zwei Karten pro Kind erhältlich. Die Kinder lernen spielerisch die Grundtechniken des Kickboxens, steigern ihr Selbstbewusstsein sowie körperliche Fitness und können überschüssige Energie aus Alltag und Corona-Stress abbauen. Die Kurse sind in verschiedene Altersklassen unterteilt, so dass sich jedes Kind wohlfühlen kann, entweder in seiner Altersklasse oder aber in der gemixten Einheit:montags von 17.30 bis 18.30 Uhr für Kids & Teenage Kickboxen Mix (5-14 Jahre)dienstags von 17 bis 18 Uhr Kids Kickboxen (5-9 Jahre)dienstags 18.30 bis 19.30 Uhr Teenage Kickboxen (10-14 Jahre)Durchgeführt wird das Training vom langjährigen Coach Arne Pohlmeyer. Arne blickt auf jahrelange Erfahrung im Kampfsport zurück und versteht es wie kein Zweiter sowohl Kinder, Teenager als auch Erwachsene mit einem tollen Mix aus Spaß und Disziplin abzuholen und für den Kampfsport zu begeistern. Jedes Kind hat die Möglichkeit zwei kostenfreie und unverbindliche Probetrainings zum Kennenlernen zu nutzen. Hierfür wird um telefonische Anmeldung unter (0 50 71) 8 00 73 55 gebeten. Für das Probetraining ist außer sauberer, bequemer Sportkleidung, einem Getränk und einem Handtuch nichts weiter mitzubringen.Für die spätere Beratung in Sachen Trainings-Equipment steht Coach Pohlmeyer gern mit Rat und Tat zur Verfügung. Bitte zehn Minuten vor Kursbeginn mit dem Kind in der Fitness Lounge am Mönkeberg 6 in Schwarmstedt am Haupteingang sein. Hier gibt es alle weiteren Infos. Die Kurse sind wegen der derzeitigen Corona-Abstandsregeln und Hygieneverordnungen auf zehn Teilnehmer und Teilnehmerinnen begrenzt, daher ist eine Voranmeldung via Telefon oder über die NoExcuse-App unbedingt erforderlich.Für ausreichend Platz für die Kinder, Markierungen zur Orientierung und Desinfektionsmittel ist im Kursraum gesorgt. Um diesen Platz, zwecks Abstandsregelung gewährleisten zu können, aber auch um die Ablenkung für die Kinder zu minimieren ist das Verbleiben von Eltern oder anderen Begleitpersonen im Kursraum untersagt. Für weitere Fragen steht das Team der Fitness Lounge gern telefonisch unter der oben genannten Nummer oder via E-Mail unter nfo@fitness-schwarmstedt.de zur Verfügung.