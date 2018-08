Christiane Grunst hat die Pädagogische Leitung vor einem Monat übernommen

Mellendorf (st). Das Kinder-Pflegeheim Mellendorf hat eine neue Pädagogische Leitung. Die in Hannover geboren und aufgewachsene Christiane Grunst übernahm die Aufgabe vor einem Monat. „Ich habe eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin gemacht und anschließend Soziale Arbeit in Köln studiert“, erklärt sie ihren Werdegang. Nach dem Studium war sie viele Jahre im Bereich der Jugendhilfe tätig, zuletzt als Leiterin eines Kinderheims in der Nähe von Halberstadt/Sachsen Anhalt. „Mein neuer Arbeitsplatz hier im Kinder-Pflegeheim Mellendorf kommt mir sehr entgegen. Ich bin wieder in meine hannoversche Heimat zurückgekehrt“, freut sich Christiane Grunst. „Ich sehe meine Hauptaufgabe darin, den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nicht alleine in die Welt hinausgehen können um sie zu entdecken, die Welt hier in ihr Zuhause zu holen.“