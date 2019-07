Kinder und Künstler erobern die Mitte

Internationales Projekt ist für zwei Wochen in Brelingen zu Gast

Brelingen (awi). Den Protagonisten der Brelinger Mitte gehen die Ideen nicht aus. „Zoom – The International Artists Residency in Brelingen 2019“ heißt ihr neuestes Projekt. Internationale Künstler wurden von einem Team der Brelinger Mitte eingeladen, um außerhalb ihrer gewohnten Umgebung zu leben und zu arbeiten. Noch bis zum 19. Juli sind sie in Brelingen aktiv.Das Team um Sabine Glandorf und Künstlerin Audrey Reilly aus der Waldsiedlung Brelingen hat, um das künstlerische Projekt herum, auch für Rahmen-Veranstaltungen gesorgt, die vielfältige Möglichkeiten zu Begegnungen zwischen den Kreativen und den Wedemärker bieten. Neun Künstler aus sieben verschiedenen Ländern – Brasilien, Kolumbien, Japan, Polen, Frankreich, Irland, Dänemark und natürlich Deutschland – wohnen in dieser Zeit in Brelingen bei Gastfamilien. Während ihres Aufenthaltes arbeiten sie am Thema „Zoom“ , wobei der fototechnische Begriff „Zoom“ als Metapher für „genaues Hinsehen und neue Blickwinkel entdecken“ steht. Täglich treffen sich die Künstler in der Brelinger Mitte, wo für sie neun Ateliers eingerichtet sind. Durch den gemeinsamen Arbeitsort, die gemeinsamen Mahlzeiten und Erlebnisse bei gemeinsamen Exkursionen lernen die Künstler sich kennenlernen und haben immer wieder Gelegenheiten finden, untereinander Ideen auszutauschen. Wedemärker haben in dieser Zeit an fast allen Tagen die Möglichkeit, die offenen Ateliers zwischen 14 und 16 Uhr zu besuchen und den Kreativen über die Schulter zu schauen. In dieser anregenden Atmosphäre können Gespräche geführt werden und interessante, weltverbindende Begegnungen stattfinden, so die Initiatorinnen Sabine Glandorf und Bettina Arasion. Für alle Wedemärker gibt es die Möglichkeit bei den gemeinsamen Abendessen dabei zu sein. Zur besseren Planung ist dafür eine Anmeldung unter info@brelinger-mitte.de nötig. Noch bis Ende nächster Woche werden unter dem Eindruck des Erlebten in den Ateliers der Brelinger Mitte neue Werke entstehen. Am Freitag, 19. Juli, um 18 Uhr, zum Abschluss und Ausklang der Begegnung werden diese Ergebnisse in einer Ausstellung in der Brelinger Mitte einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Das Projekt wird gefördert von der Region Hannover, der Gemeinde Wedemark und der Brelinger Mitte. Am Dienstag war ein ganz besonderer Tag. Da hatten nälich Schüler der Grundschule Gelgenheit, mit den Künstlern zusammen zu arbeiten.Die Kinder waren beim Schlusskreis ganz überrascht, dass ihre Bilder alle Teil eines Puzzles werden würden, das zusammen das Wort „Zoom“ ergab und das an der Außenfront der Brelinger Mittel seinen festen Platz finden wird. Spontan beschlossen sie, das einzige nicht bemalte Puzzleteil mit ihren Namen zu signieren – einer Idee, der die Initiatorinnen ebenso spontan zustimmten. Und ein kleines Bild durfte auchjeder mit nach Hause nehmen.