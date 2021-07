Kinder-Workshop

Bissendorf. Das Team des Richard-Brandt Heimatmuseums in Bissendorf unterstützt „Kleine Hände-große Gedanken“ beim Museums-Workshop. Interessierte Kinder von 7-9 Jahren können am 31. August von 15.30 bis 18 Uhr in und um das Museum ausprobieren, wie früher Getreide gedroschen und gemahlen wurde, sowie ihre eigene Butter herstellen. Die Türen des Museums stehen natürlich offen und alles darf angeschaut und erfragt werden. Anmeldung und weitere Details bitte bis 15.August bei Elke Steinmetz: info@lernbegleitung-wedemark.de