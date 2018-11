Kinderkino in St. Michaelis

Die Filme sind in Zusammenarbeit mit der Medienstelle der Landeskirche Hannover ausgewählt. Die Filmtitel verpackt das Team in kleine Filmrätsel für Kinokenner: Zur Premiere am Freitag, 9. November, ist ein kleines, blaugepunktetes Wesen zu Gast, das an einem Samstag plötzlich vor der Tür steht – viele Eltern werden das dazugehörige Buch noch aus der eigenen Schulzeit kennen. Am 21. Dezember fliegt dann ein kleines Mädchen auf einem Besen über die Leinwand und braut Zaubertränke. Beide Filme werden für Kinder ab sechs Jahren empfohlen. Die Vorführungen beginnen um 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei (Am Kummerberg 4a). Und so freuen sich die drei Macherinnen auf spannende Kinderkino-Abende und junge Cineasten.