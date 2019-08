Kinderrechte-Bus tourt durch Deutschland

Caren Marks macht auf Aktion in 20 Städten aufmerksam

Wedemark/Langenhagen. Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Damit die Kinderrechte im ganzen Land noch bekannter werden, geht der Kinderrechte-Bus des Bundesfamilienministeriums auf Tour durch Deutschland. Das Motto der Bustour durch mehr als 20 Städte lautet „Starkmachen für Kinderrechte". Dazu erklärt die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium und SPD- Bundestagsabgeordnete Caren Marks: „Mit dem Kinderrechte-Bus wollen wir Kindern und Erwachsenen zeigen, wofür die Kinderrechte stehen und warum wir sie brauchen. Damit kommen wir einer wichtigen Pflicht aus der Konvention der Vereinten Nationen nach: die Kinderrechte bekannter zu machen. Starke Rechte für Kinder bedeuten starke Rechte für Familien und eine kinderfreundlichere Gesellschaft.“Bis Oktober macht der Kinderrechte-Bus in mehr als 20 deutschen Städten Halt. An jeder Station gibt es Spiele und Mitmachaktionen - der Bus soll Kindern auf spielerische und kindgerechte Weise vermitteln, was ihre Rechte sind. Dazu dient eine Ausstellung, die jeweils vor dem und im Bus aufgebaut wird und sich entlang 10 wichtiger Kinderrechte orientiert. In Norddeutschland macht der Bus am 23. August in Wolfsburg und am 31. August in Hamburg Halt. Neben dem Stopp in Hamburg wird Caren Marks auch am 19. September in Gera vor Ort sein.Unterstützt wird die Bustour von Partnern aus der Zivilgesellschaft. Das Aktionsbündnis Kinderrechte – Deutsches Kinderhilfswerk, Deutscher Kinderschutzbund, UNICEF Deutschland und Deutsche Liga für das Kind – begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, und freut sich über die Aktion des Bundesfamilienministeriums. Mehr Informationen zur Kinderrechte-Bustour und zu den Stationen der Tour gibt es aufwww.kinder-ministerium.de