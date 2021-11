Kindertagesstätte Zwergenburg ist „Sprach-Kita“

Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ unterstützt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die alltagsintegrierte sprachliche Bildung in Kitas. Bei den Schwerpunkten einer Sprach-Kita handelt es sich um Lern- und Bildungsprozesse, Alltagsintegrierte sprachliche Bildung, Inklusive Pädagogik und Zusammenarbeit mit Familien. Die ausgewählten Kitas werden zusätzlich von einer Fachberatung begleitet, diese unterstützt kontinuierlich und prozessbegleitend die Qualitätsentwicklung in den Sprach-Kitas. Kinder in Kindertagesstätten sollen von Anfang an von guten Bildungsangeboten profitieren, aus diesem Grund fördert der Bund das neue Programm „Sprach Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. „Wenn wir allen im Bereich frühkindlicher Bildung die gleichen Chancen ermöglichen wollen, müssen wir bereits bei den Kleinsten investieren. Sprache ist dabei der maßgebliche Schlüssel für einen erfolgreichen späteren Bildungsweg“ betont Jennifer Krämer.