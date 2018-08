Kirchliche Trauung mit Kutschfahrt

Burschenschafter und Reiter stehen für Katharina und Felix Adamczuk Spalier

Mellendorf (st). Felix Adamczuk, in der Wedemark beheimateter Rechtsanwalt und Fachanwalt für Agrarrecht, hatte auch die örtliche Presse zu seiner Hochzeit am Sonnabend eingeladen. „Um 15.30 Uhr werden meine Verlobte Katharina Nötel und ich in St. Georg Mellendorf getraut“, lautete der Einladungstext. Der Wedemärker CDU-Ratsherr Felix Adamczuk bekleidet zahlreiche Ehrenämter. So ist er auch CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender, MIT-Vorsitzender, Ortsratsmitglied in Hellendorf, stellvertretender Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Hellendorf, Vorsitzender Reit-, Fahr- und Voltigierverein Hubertus Langenhagen sowie Mitglied im Vorstand des Pferdesportverbands Region Hannover. Entsprechend groß war auch das Interesse an der Trauung, die Pastor Michael Brodermanns leitete. Der Geistliche stellte den Trauspruch des Hochzeitspaars in den Mittelpunkt seiner Predigt und zitierte dazu aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther: „Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.“ Nach der Trauung bildeten Abordnungen der Burschenschaft Alt-Germania zu Hannover und des Reit-, Fahr- und Voltigiervereins Hubertus Langenhagen ein Spalier vor der Kirche. Die Hochzeitsgesellschaft nutzte die Gelegenheit, den Frischvermählten zu gratulieren, bevor es zur gemeinsamen Feier im Restaurant Zum Alten Zöllnerhaus nach Schlage-Ickhorst ging – das junge Brautpaar fuhr in einer Kutsche, die von schweren Kaltblütern, zwei Schimmeln, gezogen und von Kutscher Manfred Zurawski gefahren wurde.