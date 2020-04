Kita Zwölf Apostel zeigt Kinderbilder

Kids haben sich mit Thema Ostern beschäftigt

Langenhagen.Wie in jedem Jahr haben sich viele Kinder in Langenhagen mit dem Thema Ostern beschäftigt, diesmal allerdings aus bekannten Gründen nicht in Kindergarten und Schule, sondern zu Hause. Auf diese Weise sind viele tolle Bilder entstanden, die die Vorfreude der Kinder auf das Osterfest ausdrücken und die zurzeit in der katholischen Kita Zwölf Apostel von außen sichtbar ausgestellt werden. Die Ausstellung bietet allen interessierten Langenhagenern die Gelegenheit, sich die Bilder anzusehen und von dieser Freude der Kinder an Ostern anstecken zu lassen! Aber bitte auf den gebotenen Mindestabstand zu anderen achten, wer an den Fenstern der Kita vorbei spaziert.