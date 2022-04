Kleiner Frühlingsmarkt ein Erfolg

Aussteller und Besucher des Hellendorfer Events waren sehr zufrieden

Hellendorf (awi). Nicht nur wenn Engel reisen, scheint offenbar die Sonne, sondern auch wenn Hobbykünstler Ausstellungen organisieren und andere sich an diesen erfreuen wollen: Der kleine Frühlingsmarkt am Hellendorfer Postdamm, organisiert von Regina und Uve Sehne auf ihrer Wiese, erwischte genau die paar Sonnenstunden, die es an diesem Wochenende gab. Obwohl drei Aussteller krankheitsbedingt ausfielen, gab es für die rund 600 Besucher genug zu sehen und offenbar auch zu kaufen. Denn die Aussteller waren am Ende des Tages zufrieden mit ihrem Umsatz. Der Kindermützenverkauf von Kids Heimat aus Burgwedel brachte 395 Euro für nach Polen geflüchtete Ukrainer und in der Spendendose für Deutschland hilft in der Ukraine waren durch Aufrundung durch die Veranstalter 100 Euro. Gut frequentiert war auch die Konditorin on tour, Annalena Dietrich.