Kleiner Lichtblick zu Ostern

Förderverein der Henstorf-Kita überrascht Kinder

Bissendorf. Der Förderverein der Henstorf Kita und das Team des Henstorf Kindergartens haben zusammen eine kleine bunte Osterüberraschung für alle Kindergartenkinder organisiert. Ein liebevoll gestaltetes Tütchen, gefüllt mit etwas Süßen, was zum Vorlesen, zum Malen und einen kleinen Ostergruss erreichte alle Kinder rechtzeitig zu Ostern. Der Vorstand des Fördervereins nutzte das schöne Wetter vor Ostern und spielte Osterhase. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad wurden die insgesamt 105 Tütchen allein oder in Familien vor die Haustüren gestellt. Ein Gruß über den Gartenzaun und weiter ging die Tour durch das Einzugsgebiet des Kindergartens. Für die Kinder war es eine tolle Überraschung und die Freude was riesig - nicht nur über den Inhalt, sondern auch/vor allem über den Gruß von den geliebten Erzieherinnen. Sonst ein fester Bestandteil des Alltags und fast schon als Familienmitglieder vermissen sich aktuell nicht nur in der Wedemark sondern deutschlandweit Kinder und ihre Erzieherinnen und Lehrer. Der Förderverein der Henstorf Kita möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich beim Kindergarten-Team sowie bei Bücher am Markt in Bissendorf für die tolle Unterstützung bedanken.