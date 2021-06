Kommt Fußgängerüberweg?

Zur Berichterstattung über den Neubau einer Fachmarktzeile beim famila-Markt in Mellendorf erreichte die Redaktion folgender Leserbrief: „Mit dem Neubau einer Fachmarktzeile in Mellendorf ist es nur recht und billig, wenn die Gemeinde Wedemark einen Fußgängerüberweg in Form einer Ampelanlage oder eines Zebrastreifens finanziert – beispielsweise auf Höhe der Straßen Am Wedemarkbad oder Am Freizeitpark/Industriestraße. Diese effektive Maßnahme würde den Straßenverkehr „in geordnete Bahnen“ lenken und die Verkehrsteilnehmer zur Langsamkeit ermutigen, denn die Geschwindigkeit vieler Auto- und Lastwagenfahrer – sowohl ortsaus- als auch -einwärts – überschreitet des Öfteren die 50 km/h-Grenze! Davon profitieren nicht nur die Anwohner, sondern auch die vielen Gäste des Freizeitparks. Machen wir uns nichts vor: Sobald diese neue Fachmarktzeile fertig gestellt ist (und das wird voraussichtlich im Sommer 2023 sein), werden viele Fußgänger vom Spaßbad, Eisstadion und/oder Abenteuerland diese Hauptverkehrsstraße überqueren, um noch schnell Kleinigkeiten wie Getränke, Snacks o.Ä. einzukaufen. Ein Fußgängerüberweg an dieser Stelle würde ebenfalls den Kindern und Jugendlichen der Jugendhalle zugute kommen. Letztendlich macht dieser Fußgängerüberweg unsere schöne Gemeinde sicherer!" Sandra Kielich, Mellendorf