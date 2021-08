Konfirmationen in Godshorn

Godshorn. In der. Kirchengemeinde Zum Guten Hirten werden am

Sonntag,5. September um 10 Uhr von Pastor Falk Wook konfirmiert:Linnea Blötz, Oceane Bockisch, Viktoria Habenicht, Tom Koop, Marvin-David Lorenz,Jonas Münkel, Madita Niebuhr, Lukas Ohde, Sara Ohlendorf, Olivia Waue; am Sonntag, 12.September, 10 Uhr,

Artur Gan, Niklas Gerth, Maximilian Jänsch, Leni Kadur, Kevin Kalmring, Lena Schmidt, Emma Winkler.