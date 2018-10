Kräftiger Rückschnitt erhöht Sicherheit unter den Bäumen

Der Gärtner setzte eine auf einen Lastwagen montierte Arbeitsbühne ein, um bis in die Kronen der Bäume zu gelangen. Nach dem Arbeitseinsatz sagte Hornbostel gegenüber der Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Marion Bernstorf, dass in den nächsten Jahren weitere Pflegeeinsätze in den mächtigen alten Eichen erforderlich werden. Er machte auch deutlich, dass die Bäume die besten Jahre hinter sich haben und in ihrer Vitalität weitere Einschränkungen zeigen werden.