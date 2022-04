Kühler Kopf gegen HSC Hannover

Landesliga: MTV-Handballerinnen sammeln wichtige Punkte im Abstiegskampf

Mellendorf. Es war allen Beteiligten vor dem Spiel klar: Diese Partie ist ein absolutes Schlüsselspiel. Ein Sieg mehr hatten die Damen des Mellendorfer TV auf dem Konto und standen damit einen Platz vor dem HSC Hannover. Dieser belegte als Tabellenneunter und Vorletzter einen der beiden Abstiegsplätze. Somit ging es im direkten Aufeinandertreffen um einiges. Das Hinspiel gewann der MTV zu Hause deutlich mit 33:22. Entsprechend groß waren die Hoffnungen, am Mittwochabend mit einem weiteren Erfolg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Denn was bei der Tabellensituation nicht zu vergessen ist: Der HSC hat noch zwei Spiele mehr und konnte die Mellendorferinnen noch aus eigener Kraft einholen.Auswärts am Sahlkamp startete der MTV stark in dir Partie und hatte früh einen komfortablen vier Tore Vorsprung im Rücken. Paula Schrader und Sophie Bergert zeigten sich zu Beginn mit je drei Toren treffsicher. Johanna Berndt, Charlotte Bergert, Lea Borgas und Vanessa Neuhaus legten jeweils mit mehreren Treffern nach. So ging es auch Dank engagierter Abwehrarbeit mit einer deutlichen 19:11-Führung in die Pause. Vieles deutete auf einen weiteren deutlichen Erfolg für den Mellendorfer TV hin.Doch in der zweiten Halbzeit schlichen sich vermehrt Flüchtigkeitsfehler in der Offensive ein, auch die Abwehr offenbarte mehr Lücken. So begann der Vorsprung zu schmelzen. Den Mellendorferinnen war die Nervosität in der stimmungsvollen Halle beim HSC durchaus anzumerken. Rund acht Minuten vor Schluss kamen die Frauen aus Hannover dann tatsächlich zum 25:26-Anschlusstreffer. Das Spiel drohte endgültig zu kippen. Es folgte eine turbulente Schlussphase, in der sich der HSC das Leben mit drei roten Karten in knapp drei Minuten selbst schwermachte. Der MTV nutze die Überzahl und bewahrte in den hitzigen Momenten einen kühlen Kopf. Durch Tore von Stella Eichel, Vanessa Neuhaus und Johanna Berndt hielten sie den HSC auf Abstand und retteten einen 31:29-Erfolg über die Ziellinie.Nach Abpfiff wurde ausgelassen gejubelt und gefeiert. Durch die zwei Punkte haben die Mellendorferinnen den Klassenerhalt jetzt in der eigenen Hand. Drei Siege aus den letzten vier Spielen machen zusätzlich Hoffnung, an die erste Saison in der Landesliga noch eine zweite dranzuhängen. Vier Spiele sind noch zu absolvieren, das Nächste findet wieder in Mellendorf statt. Am Sonntag, 24. April, empfangen die Damen den fünftplatzierten HV Barsinghausen um 14 Uhr in der heimischen MTV-Halle.Mellendorfer TV: Sophie Bergert (4 Tore), Johanna Berndt (8/ davon 1 Siebenmeter), Egzona Sylejmani (1), Paula Schrader (3), Manuela Wiegand (Torhüterin), Jule Tiroke (2), Charlotte Bergert (3/2), Viktoria Berndt (1), Lea Sophie Borgas (4), Stella Eichel (2), Vanessa Neuhaus (3), Gesa Hardekopf.Trainerin: Viola Nägwitsch