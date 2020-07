Kultur besucht den Wochenmarkt

So erreicht man Corona-konforme Aufmerksamkeit für die „Probebühne“ der Theater Tage Wedemark: Angela von Mirbach, die Kulturbeauftragte der Wedemark initiierte eine Interview-Aktion zum Thema „Grenzen“. Die Regisseurin Anne Stine Peters befragte die Besucher zum Thema und wird aus den gesammelten Antworten das neue Theaterstück für die Probebühne 2020 erarbeiten. „Gerade in Corona-Zeiten stoßen wir alle miteinander an Grenzen“, erklärt Angela von Mirbach. „Es geht um Kontaktbeschränkungen, besonders aber auch um zwischenmenschliche Grenzen bis hin zu den Grenzen des Ertrag- und Machbaren.“ Deshalb habe sich das Team der Theater Tage dieses Themas angenommen.Um auf die Aktion auch bildlich aufmerksam zu machen, animierte ein Künstler aus Berlin in einer Kugel, abgeschottet von den Besuchern auf dem Markt, zur Teilnahme am Interview.Ende August werden die Proben beginnen – jeder der mitspielen will, ist herzlich willkommen. „Es ist aufregend, Teil einer Theater-Company zu sein, mit einer echten Regie zu arbeiten, mit Kostümbild und Musikern“, verspricht Angela von Mirbach. Mit der 1. Probebühnen-Produktion hat die Wedemark gezeigt, dass Theater in unserer Kommune ganz großgeschrieben werden darf.“ Die Interview-Aktion auf dem Marktplatz wird wiederholt. Am Donnerstag, 16. Juli, sind sowohl der Künstler in der Schneekugel als auch das Interview-Team der Theater Tage beim Landmarkt wieder vor Ort.