Kulturprogramm für 2020 erschienen

Buntes Program für die nächste Saison

Wedemark. Die Kulturbeauftragte der Gemeinde Wedemark, Angela von Mirbach, präsentiert ein buntes Programm für die kommende Saison. Ein Highlight ist das Jubiläum zum 10. Geburtstag der Konzertreihe „Zur Blauen Stunde“. Das verspricht eine abwechslungsreiche Kultur-Saison zu werden, Angela von Mirbach, Kulturbeauftragte der Gemeinde Wedemark, stellt das kommende Kulturprogramm vor. Vorträge, Filmvorführungen der Reihe Montagskino, Kulturprojekte sowie das Festival Theater-Tage- Wedemark versprechen Angebote für jeden Geschmack. Dazu kommt ein besonderes Jubiläum. „In diesem Jahr feiern wir 10 Jahre Konzertreihe Zur Blauen Stunde“, verrät Angela von Mirbach. „Deshalb laden wir alle Wedemärkerinnen und Wedemärker zu einer Aktion auf dem Wochenmarkt am 19. September ein“, verrät Angela von Mirbach. „Umsonst und draußen wird dann das Druckluftorchester aus Dresen die Besucher musikalisch unterhalten.“ Sechs Konzerte locken wieder Musikbegeisterte in das Bürgerhaus. Das Highlight im Jubiläumsjahr wird der Auftritt von Helene Blum und Harald Haugaard am 17. September. „Helene Blum spielte 2009 das erste Konzert der Reihe“, erinnert sich die Kulturbeauftragte. „Die Band hat uns zu Ehren extra eine Tour um diesen Termin herum geplant damit sie den Jubiläums-Termin bedienen können“, freut sich Angela von Mirbach. „Dafür sind wir super dankbar“. Das Kulturprogramm ist abrufbar unter www.wedemark.de/kuh-tipps. Der Vorverkauf für alle Konzerte hat bereits begonnen.