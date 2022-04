Kultursaison 2022 beginnt jetzt

Gemeinde Wedemark verlost 12 x 2 Freikarten für Kino, Konzert und Theater

Wedemark (awi). Die Wedemark darf sich auf ein reichhaltiges Kulturangebot in diesem Sommer freuen – so wie es jetzt aussieht, sogar so gut wie ohne irgendwelchen pandemiebedingten Auflagen. Es wird eine große Palette an Veranstaltungen geboten: Dazu gehören die Probebühne 2022 und die bewährte Konzertreihe zur Blauen Stunde. Die Wedemärker Kulturbeauftragte Angela von Mirbach hat den Musikjournalisten Bernd Schwope aus der Wedemark mit ins Organisatorenboot geholt. Er hat tolle Gäste für die Wedemark ausgewählt. Für alle Sportverrückten haben die Organisatoren am 24. Juni Jonas Deichmann eingeladen. Er wird im Juni live berichten wie er einmal um die Welt geradelt, geschwommen und gelaufen ist. Auch diesen Sommer laden die engagierten Kulturmacher, zu denen außer von Mirbach und Schwopeauch wieder Dirk Ihle als künstlerischer Leiter gehört, wieder ins Sommerkino nach Brelingen ein. Dieses Jahr ganz neu, umsonst und draußen: Die Kultur bietet Kleinkunst auf dem Wochenmarkt. Und natürlich stehen auch die Theater-Tage Wedemark wieder auf dem Programm. Also jede Menge los in der Wedemark. Der Rat hat Angela von Mirbach und ihrem Team dafür einen Etat von 91.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Förderung der Theatertage aus Mitteln des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist letztes Jahr ausgelaufen. Doch die Finanzierung des geplanten Programms für dieses Jahr steht, betonte von Mirbach. Und mit ein bisschen Glück gibt es auch noch Fördermittel dazu. Beantragt sind sie jedenfalls.3,10 Euro pro Bürger gibt die Wedemark für Kultur dieses Jahr aus. „Das wäre so, als würden wir jedem Bürger jährlich ein etwas größeres Stück Kuchen spendieren“, meint die Kulturbeauftragte und findet „Kultur statt Kuchen für jeden“ die bessere Alternative. Drei Aspekte sind ihr dieses Jahr bei der Kulturarbeit besonders wichtig: Kultur selber machen, nicht nur bei den Theatertagen, sondern auch mit einem Jugendkulturprojekt, bei dem Interessierte mitgestalten können. Dann die Konzertreihe Zur Blauen Stunde, bei der in diesem Jahr der Soul an verschiedenen Orten im Mittelpunkt steht und schließlich das Theater, bei dem sich 2022 alles um „Räume“ dreht, auch bei der Probebühne, die letzte Woche bereits mit dem ersten Workshop den Betrieb aufgenommen hat. Zwölf Laien als Mitwirkende sind diesmal dabei. Als Regisseurin hat von Mirbach Maria von Bismarck gewinnen können. Sie war als Schauspielerin festes Ensemblemitglied an verschiedenen Staats- und Stadttheatern, hat inszeniert, konzipiert und durchgeführt. „Bevor es darum gehen wird,das diesjährige Stück der Probebühne zu entwickeln,schaueich nach den Träumen,Ängsten, Möglichkeiten und Temperamenten der Wedemärker Schauspielerinnen und Schauspieler. Hinzu kommen dann meine eigenen Ideen“, kündigt sie in einem Interview mit Maria Eilers im Kulturdialog der Gemeinde an. Die Aufführungen der Probenbühne finden am15. und 16. Oktober im Bürgerhaus in Bissendorfstatt. Zuvor ist auch noch eine öffentliche Probe geplant, zum Anfassen und Mitmachen.Bernd Schwope ist sehr gespannt, wie seine Auswahl für die Konzertreihe bei den Wedemärkern ankommt. Er hat seine Verbindungen zu einigen Bands spielen lassen. Über alle Konzerte spanne sich der Soul als Klammer, so Schwope. Am 15. Juli gibt es gefühlvollen, sehr persönlichen Blues und Rhythm von der israelischen Musikerin Noam Bar um20 Uhr unterm Schauer in Brelingen. Am 2. September kommt die Bläserband Brazzo Brazzone mit einem sehr schrägen, eher spaßigen Repertoire um 19 Uhr ins Bürgerhaus. Dort gastiert am 28. Oktober auch Tanquoray, eine eher traditionelle Soulband mit Gospels und Soul aus den 60er und 70er Jahren. Für alle diese Konzerte ist der Vorverkauf auch bereits eröffnet. Lediglich für das Konzert von Tokunbo am 24. Februar 2023 im Bürgerhaus ist er noch nicht freigeschaltet. Auch das sei aber in Kürze geplant, so von Mirbach.Sie weist auch noch einmal auf die Termine des Montagskinohin. Open Air gibt es eine Kinovorstellung am 25. April unterm Kulturschauer der Brelinger Mitte. Gespant ist die Kulturbeauftragte wie die Kleinkunsteinlagen auf dem Landmarkt in Bissendorf am 19. Mai und 9. Juni beim Publikum ankommen. Sie stehen unter dem Motto „Mit Laib& Seele“ und sind jeweils von 15 bis 17 Uhr in halbstündigen Reprisen vorgesehen. Am 25. August und 8. September geht es dann weiter. Landmarkt-Beschicker und Gemeinde freuen sich über die Kooperation. Möglicherweise gibt es für dieses Projekt eine Förderung aus dem Topf von „Perspektive Innenstadt“.Als besonderes Bonbon zum Saisonauftakt verlost die Gemeinde Wedemark 12 x 2 Eintrittskarten für ihre Veranstaltungen. Im Gewinntopf sind Kino-, Konzert und Theaterkarten. Wer zwei Karten gewinnen möchte, muss folgende Frage beantworten: „Wie heißt die Konzertreihe der Gemeinde Wedemark?“ Die Antworten sollen bis zum 9. Mai per Mail an kultur@wedemark.de unter Angabe des Namens und der vollständigen Adresse gesendet werden. Im Betreff muss das Stichwort „Ticketverlosung“ stehen. Wer keinen E-Mail-Zugang hat kann per Telefon teilnehmen. Ein Anruf an (0 51 30) 581-274 montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr genügt.Teilnehmen dürfen keine Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Eintrittskarten erhalten nach der Ziehung am 10. Mai, eine Gewinnmitteilung an die hinterlegte Adresse. Die Eintrittskarten werden am Veranstaltungstag an der Abendkasse ausgegeben. Viel Glück!