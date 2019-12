Lagerhalle im Gewerbegebiet brennt

Großalarm für Wedemärker Feuerwehr in der Nacht zum Sonnabend

Bissendorf (awi). Kurz nach halb vier in der Nacht zum Sonnabend wurde Großalarm für die Wedemärker Feuerwehr ausgelöst: Eine Lagerhalle an der Denecken Heide im Gewerbegebiet Bissendorf stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte im Vollbrand, die Dachkonstruktion stürzte ein. Nachdem klar war, dass keine Menschenleben gefährdet waren, konzentrierte sich die Feuerwehr unter Leitung des Bissendorfer Ortsbrandmeisters Christian Renders auf den Schutz der umliegenden Gebäude, ließ aber ansonsten kontrolliert brennen. Um genügend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben, wurde zusätzlich zu Bissendorf und Mellendorf auch Elze nachalarmiert. Es soll sich um die Lagerhalle einer Baufirma handeln. Mehr war in den frühen Morgenstunden des Sonnabend noch nicht bekannt. Auch der stellvertretende Gemeindebrandmeister Sebastian Jagau war vor Ort. Über Rundfunk wurden die Anwohner von Bissendorf aufgefordert, Fenster und Türen geschlosen zu halten.