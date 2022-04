Langsam im Alltag angekommen

Julia Stietz‘ Schützlinge Maria und Irina lernen Deutsch und wollen arbeiten

Bissendorf (awi). Julia Stietz aus Scherenbostel ist jetzt ganz offiziell ehrenamtliche Helferin der Freiwilligenagentur Wedemark. Das hat nicht nur versicherungsrechtliche Vorteile, die Mutter von vier Monate alten Zwillingen, die seit Beginn der Flüchtlingswelle aus der Ukraine im Dauereinsatz ist, kann sich so auch Auslagen erstatten lassen und für Transporte auf den Kleinbus der Freiwilligenagentur zurückgreifen, und einen Dolmetscher einsetzen. 45 Personen mit vier Hunden und sieben Katzen hat sie mittlerweile in Eigeninitiative in 30 Unterkünfte vermittelt, die Privatpersonen in der Wedemark zur Verfügung stellen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Julia Stietz der Dreh- und Angelpunkt der Flüchtlingsunterbringung in der Wedemark ist. Die Gemeinde hat das schnell erkannt und Kooperation angeboten. Ursprünglich hatte Julia Stietz vor allem den Geflüchteten helfen wollen, die ihr Haustier dabei haben, und in den Sammelunterkünften damit nicht aufgenommen werden. Doch ihr gut organisiertes System, Geflüchtete und Anbieter privater Unterkünfte zusammenzubringen, überzeugte nicht nur die Betroffenen auf beiden Seiten, sondern auch die Gemeinde. Letzte Woche stellte ihr eine Mellendorferin ein ganzes Haus zur Verfügung – perfekt für die Unterbringung einer Großfamilie mit sieben Personen. Allerdings stand es komplett leer, musste innerhalb von zwei Tagen eingerichtet werden. Kein Problem für Wirbelwind Julia Stietz. An ihrer Seite beim Möbelschleppen: Maria (29) aus der Ukraine, die mit ihrer Schwester Irina und ihrem eineinhalbjährigen Neffen Mischa und dem 13-jährigen Staffordshire-Terrier Tossa aus der Ukraine geflüchtet und bei Karen und Ralph Warnke in Bissendorf in einer kleinen Einliegerwohnung im Dachgeschoss untergekommen ist (das ECHO berichtete).Bei Maria und Julia Stietz,die die Schwestern, Hund und Baby aus Hildesheim abholte, passte die Chemie gleich hundertprozentig und so kümmert sich Julia Stietz weiter intensiv um ihre Schützlinge, was die Mutter von zwei Babys verständlicherweise nicht für alle von ihr in Unterkünfte Vermittelten leisten kann. Da Irina und Maria auch von Karen Warnke und ihrer Familie unterstützt und bei Behördengängen begleitet werden und beide zudem sehr gut Englisch sprechen, haben sie gute Startchancen hier in Deutschland.Bei ihrem Besuch am Montag hatte Julia Stietz gleich gute Nachrichten für Maria: Die gelernte Friseurin, die auch die Aktion Herz & Handwerk – ein Haarschnitt für Bedürftige – morgen im MGH (siehe auch Meldung auf Seite 1) mit ihrem Können unterstützt, darf zwei Tage in der Woche ein Praktikum bei Friseur Toby Wiedemann in Hannover machen. Parallel bemüht sich Julia Stietz bei der IHK darum die Vorausetzungen zu klären, ob Marias Zertifikate aus der Ukraine hier anerkannt werden können und was notwendig ist, damit sie hier in Deutschland in ihrem Beruf arbeiten kann, ohne noch einmal eine kompette dreijährige Ausbildung machen zu müssen. Dasselbe gilt für Marias Zertifikate über ihr Managementstudium in der Ukraine. Da die wichtigste Voraussetzung, um hier arbeiten zu können, die Beherrschung der deutschen Sprache ist, besucht Maria bereits dienstags und donnerstags die Sprachkurse der evangelischen Kirche in Bissendorf und möchte so schnell wie möglich einen offiziellen Sprachkurs B 1 belegen und auch ihren in der Ukraine begonnenen Führerschein fortsetzen, um flexibler zu sein.Für ihre Schwester ist das wegen der Betreuung ihres Sohnes nicht ganz so einfach. Allerdings ist Mischa bereits bei der Gemeinde als Anwärter auf einen Kindergartenplatz registriert. Bürgermeister Helge Zychlinski hatte angekündigt, die Betreuung für die Kleinkinder aus der Ukraineschnell und unbürokratisch zu regeln. Dann kann auch Irina einen Sprachkurs belegen und arbeiten. Dass das in ihrem bisherigen Beruf als Juristin nicht möglich sein wird, ist der jungen Frau klar. „Ist egal, Hauptsache irgendetwas arbeiten“, sagt sie auf Englisch. Sie ist die Ruhigere der beiden Schwes-tern, schläft nachts schlecht. Beide Frauen warten zudem täglich auf die Anrufe ihrer Männer, die in der Ukraine kämpfen. Das ECHO wird weiterhin berichten.