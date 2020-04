Langsam wieder in Gang kommen

Eine Ratssitzung bis zur Sommerpause geplant – Montag tagt der VA

Wedemark (awi). Regelmäßige Videokonferenzen mit dem Regionspräsidenten und den Bürgermeistern der anderen Kommunen, Telefonkonferenzen mit den Wedemärker Hausärzten und Sitzungen des Krisenstabs – für Bürgermeister Helge Zychlinski hat sich in Corona-Zeiten vieles verändert. Für ihn immer im Vordergrund, wie er versichert, das Wohl seiner Wohlfühlgemeinde Wedemark und ihrer Bürger. Dass die Corona-Infektionswelle in der Wedemark mit 31 Personen insgesamt und davon mittlerweile 15 Genesenen glimpflich verläuft, darüber ist ihm in der wöchentlichen Videopressekonferenz mit den lokalen Pressevertretern am Donnerstagnachmittag die Erleichterung anzumerken.Der Infektionsverlauf in der gesamten Region sei inwischen deutlich verlangsamt. Ganz offensichtlich hätten die Maßnahmen gegriffen und sollten daher in großen Teilen beibehalten werden, betont der Bürgermeister. Dennoch sei er natürlich froh, wenn man schrittweise zur Normalität zurückkehren und viele Dinge langsam wieder anlaufen könnten. Wie es genau mit den Schulen in der Wedemark aussehe, konnte er am Donnerstagnachmittag noch nicht abschließend sagen. Er begrüße aber eine schrittweise Öffnung ab Anfang Mai, wobei die Abschlussklassen, insbesondere auch der Abiturjahrgang der IGS Wedemark, Priorität haben sollte. Bei den Schulen und auch bei der Lockerung anderer Maßnahmen habe die Kommune kaum Handlungsspielraum. Die Entscheidung für die Öffnung des Einzelhandels oder welche Schüler und Kinder in Notgruppen betreut werden könnten, liege bei den Ländern. Er gehe aber davon aus, dass wie angekündigt, in Niedersachsen die Geschäfte bis 800 Quadratmetern ab Montag wieder öffnen dürften.Das bedeute auch für viele Einzelhändler in der Wedemark, dass sie wieder an den Start gehen dürften. Für Autohäuser und Fahrradhändler solle es keine Beschränkung mehr geben. Natürlich müssten Abstands- und Hygieneregeln streng eingehalten werden. Der Rat werde vermutlich noch einmal bis zu den Sommerferien tagen, ebenfalls unter Auflagen, mit Zuschauerbegrenzungen und großen Abständen. Der Verwaltungsausschuss tagt am Montag, um dringend notwendige Beschlüsse zu fassen.inige politische Beschlüsse seien notwendig, damit die Verwaltung auch nach der Krise handlungsfähig sei, betonte Zychlinski. Da der Verwaltungsausschuss aber nicht das ausschließliche beschlussfassende Gremium sein kann, ist er sich mit den Fraktionen einig, dass es eine Ratssitzung von der Sommerpause geben wird, vermutlich im Forum des Campus W, wo die Abstandsregelungen gut eingehalten werden können. Auch seinen Vorschlag des Pairings im Falle von Verhinderungen hätten die Fraktionen sofort akzeptiert. Eine kleine Fraktion habe bereits angekündigt, wohl nicht teilzunehmen, da sie zwei Angehörige der Risikogruppe in ihren Reihen habe. Das werde dann ausgeglichen, so Zychlinski, der sich sehr lobend bezüglich der Zusammenarbeit im Wedemärker Rat äußerte, die von einem hohen Maß an Respekt und Verantwortungsbewusstsein füreinander geprägt sei.Ein Thema mit großer Priorität für die Verwaltung seien die Schulen, so der Bürgermeister am Donnerstag. Ein mögliches Denkmodell wäre, ab 4. Mai mit dem Abijahrgang der IGS und den neunten und zehnten Jahrgängen der IGS und der Realschule zu beginnen, möglicherweise zeitversetzt, entweder an verschiedenen Tagen oder möglicherweise auch an einem Tag. Auch für die Verwaltung hänge da viel dran, angefangen mit der Reinigung der Schulen. Die Schulen bräuchten Zeit für die Vorberietung, müssten neue Stundenpläne erstellen, die Region den Schulbusverkehr anpassen, nicht nur zeitlich, sondern auch mit mehr Bussen, damit diese nicht überfüllt seien. Für den gestrigen Freitag war eine Telefonkonferenz mit den Schulleitern der Wedemark geplant, in der es darum ging, festzustellen, wieviele Schüler es gibt, die nicht selbst über die notwendige Technik verfügen, um von zu Hause aus Aufgaben abarbeiten zu können. Die Gemeinde wird für diese Schüler Tablets beschaffen und sich, wenn kein W-Lan vorhanden sein sollte, auch darum kümmern, sicherte Zychlinski zu. „Wir werden die Kinder in der Wedemark nicht allein lassen. Was wir tun können, werden wir tun“, so das Versprechen des Bürgermeisters. Aber natürlich werde hier nur über Notmaßnahmen geredet. Man werde sicher keine maßgeschneiderte Lösung für jede Einzelsituation hinbekommen, gab der Bürgermeister zu bedenken. Im Rathaus in Mellendorf werde man auch weiterhin mit Terminvergaben arbeiten. Das habe sich bewährt und werde von der Bevölkerung gut angenommen. Bis zum 3. Mai werde erst einmal regionsweit entsprechend verfahren. Solange gelten nach Zychlinski Wissen auch weiterhin die Personenbeschränkungen für Hochzeiten und Beerdigungen. Aus der Wedemark seien ihm diesbezüglich keine Verstöße bekannt. Und auch am Osterwochenende habe es nur ganz wenige Vorkommnisse und Ordnungswidrigkeits-Verfahren gegeben.