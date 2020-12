Laternenfest in Elze

Gelungener Abend der Zwergenburg

Elze. „Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind…“, so klang es auch dieses Jahr bei dem Laternenfest in der Kindertagesstätte Zwergenburg. Die Kinder und Erzieherinnen der zwei Kindergartengruppen trafen sich an verschiedenen Abenden. Vorab wurden mit den Kindern in dem Gruppenalltag tolle Laternen gebastelt. Mit den selbst gebastelten Laternen sind die Gruppen um 17:30 Uhr zu einem kleinen Sternenmarsch auf das schön geschmückte Außengelände der Kindertagesstätte aufgebrochen. Im Anschluss gab es in den Gruppenräumen ein leckeres Abendessen. Die Kinder und Erzieherinnen hatten einen sehr gelungenen Abend.