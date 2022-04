Laufen für den guten Zweck

Lions-Club-Schatzmeister trat im Staffel-Team der DGFG an

Wedemark. Der Schatzmeister des Lions Club Wedemark, Uwe Kempen, lief für den guten Zweck: Beim Hannover Marathon trat er im Staffel-Team der gemeinnützigen Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG) an, um mit sportlichem Einsatz auf die Augenhornhautspende nach dem Tod aufmerksam zu machen. Über 3.000 Euro Spenden warben die 22 Läuferinnen und Läufer ein. Zu Gute kommen die Mittel einer Open-Air Ausstellung im Sommer in Hannover, die über die Gewebespende informiert.Uwe Kempen resümiert: „Es hat viel Spaß gemacht mit so vielen fröhlichen Menschen etwas für die gute Sache zu bewegen! Genau deshalb bin ich seit fast 20 Jahren im Lions Club Wedemark.“ Die Wedemärker Lions unterstützen die in Hannover ansässige Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG) bereits seit Jahren. Gemeinsam ist ihnen der Kampf gegen vermeidbare Erblindung. Denn die Förderung der Augengesundheit ist für Lions Clubs weltweit ein Kernanliegen.Beim Hannover Marathon liefen schließlich vier Staffel-Teams 168 Kilometer für die vielen Patienten, die auf ein Augenhornhauttransplantat warten. Vorgenommen hatten sich die Läufer*innen 210 Kilometer. Doch Corona und Verletzungen führten zu kurzfristigen Ausfällen. Zufrieden blicken die Marathon-Staffeln trotzdem auf ihren sportlichen Einsatz zurück. Denn neben Kilometern, haben sie auch über 3.000 Euro Spendengelder für ein besonderes Aufklärungsprojekt über die Gewebespende gesammelt: Ab dem 30. Mai informiert eine zweiwöchige Open-Air Fotografieausstellung über das Thema auf dem Hannah-Arendt-Platz in der Hannoveraner Altstadt (www.gewebespende-erleben.de). Denn sich zu dem Thema zu erkundigen ist die Voraussetzung für eine informierte Entscheidung – und die steht am Beginn einer jeden Gewebespende.