„Auf Vorzeigeobjekte verzichten"

Zum Artikel „Amtshaus ist so gut wie fertig" und den Leserbrief dazu von Axel Rönnecke aus Gailhof erreichte die Redaktion folgender Leserbrief: „Diesen sehr ausgezeichneten Leserbrief in oben genannter Sache von Herrn Axel Rönnecke aus Gailhof habe ich mit Bewunderung aus dem Wedemark-Echo zur Kenntnis genommen. Auch ich als Bürger von Bissendorf hatte damals bei der Auschreibung der Bausanierung des Bissendorfer Amtshauses schon große bedenken bei der finanziellen Deckelung der Kosten durch die Gemeinde Wedemark. Viele Bürgerinnen und Bürger aus unserem Ort haben sich auch die Frage gestellt, ob sich die Gemeinde Wedemark sich die kostenspielige finazielle Sanierungsmaßnahme überhaupt leisten könne. Natürlich gibt es auch Zuschüsse bei Sanierungsmaßnahmen durch den Bund und das Land, aber das reicht bei der Kostendeckung nicht aus. Die Bauphase unseres Amtshauses in Bissendorf dauerte ca. 24 Monate länger als eingeplant. Des weiteren wurden damals durch die Gemeinde Wedemark die Gesamtkosten von ca. 2 Millionen Euro veranschlagt. Nun im Nachhinein wurde festgestellt, dass sich die Sanierungskosten für das Amtsgebäude aus dem Jahr 1580 auf 2,5 Millionen Euro erhöht haben.Die Grundlage für eine Schätzung von Kosten für den zu bauenden Kubikmeter Raum ist DIN - Norm 276. Diese Norm bezieht die Lage, Erschließung und die Kosten vergleichbarer Projekte ein. Trotzdem werden die öffentlichen Bauten immer wieder teurer als veranschlagt. Die einfachste und häufigste Erklärung ist die, dass während der Sanierungsmaßnahme bzw. Bauphase weitere Wünsche entstehen, die in der Planungsphase noch nicht da waren.Durch diese Steigerung der Baukosten werden die Schulden der Gemeinde Wedemark für die Sanierung des Amtshauses in Bissendorf immer größer. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich vielleicht an die angekündigte Grundsteuererhöhung unseres Bürgermeisters von i.H. 25 Prozent Anfang des Jahres 2019 nicht vergessen haben, die auch diversen Druck der gesamten Öffentlichkeit in unserer Gemeinde Wedemark noch gestoppt wurde. Auch ich als Bürger war mit meinem damaligen ausführlichen Leserbrief in dieser Sache vom November 2018 daran beteiligt. Wegen der Mehrkosten für die Amtshaussanierung wird die Gemeinde Wedemark bestimmt in absehbarer Zeit für alle Bürger in unserer Wohlfühlgemeinde Wedemark viele Kosten in verschiedenen Bereichen stark angehoben. Aber ich kann der Gemeinde Wedemark versichern, dass alle Wedemärker massiv dagegen halten werden. Wir sollten unbedingt darüber nachdenken, ob wir derzeit auf Vorzeigeopjekte an einigen Stellen in der Wedemark verzichten ,oder wenn halt nicht, diese über Spendenaufrufe zu finanzieren.“ Heinz Sonnemann, Bissendorf