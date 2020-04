„Ich bin sowas von enttäuscht"

Zu den Artikeln "Heilmittelerbringern droht dre Ruin" und "Wedemärker tun ihr Möglichstes vom 8. April erreichte die Redaktioin folgender Leserbrief: „Ich bin ja sowas von enttäuscht von unserer kopflosen Regierung, VERGISST die uns med, kosm. Fußpflegen komplett, ich bin mobil unterwegs als Friseur und Fußpflege, ab 4.5. Darf ich Haare schneiden, bin dabei dicht am Kopf,an den Füßen darf ich trotz entsprechendem Schutz, und habe auch noch genug Abstand zum Kunden, denn ich sitze ja hinter dem Fuß, und bin in den meisten Fällen auch allein mit dem Kunden, NICHT arbeiten. Ich könnte verrückt werden, wie kann man einen kompletten Berufsstand vergessen. Mit HMV und nur "Notfälle " dürfen Podologen behandeln, was aber ist mit den Menschen die auch heftige Probleme an ihren Füßen haben,die keine HMV bekommen und keine Möglichkeit haben dort hinzukommen? Meine Kunden haben bereits lange Zeit gewartet, es wird JETZT KRITISCH!! Wir können eigentlich nicht länger warten.“ Nicola Knebel, Elze