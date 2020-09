„Schöne Epoche in Elzes Osten“

Zur Berichterstattung über das 75-jährige Firmenjubiläum der Firma Jennert vom 29. August erreichte die Redaktion folgender Leserbrief:„Über den ausführlichen Bericht zum Jubiläum der Firma Jennert haben wir uns sehr gefreut. Wenn auch keinesfalls "Neu-Elzer", so gab es doch das eine oder andere Detail, das auch uns, seit 1979 fast Nachbarn zum Betrieb in der Mittelstraße, nicht bekannt war.Aber einen kleinen Puzzlestein möchten wir noch hinzufügen: Eva Jennerts Haushalts-und Geschenkeladen mit immer jahreszeitlich aktueller, besonders liebevoller Dekoration wurde in den 1990er Jahren nach Schließung der Elzer Poststelle in der Poststraße (mit integrierter Telefonzelle für anzumeldende Fern- und/oder R-Gespräche) zusätzlich zur „Postagentur Elze". Für uns war es seinerzeit natürlich die freundlichste Poststelle der Republik mit einem kompetenten Team um Eva Jennert. Unsere ganze Familie suchte Laden und Post sehr gerne auf und häufig blieb es nicht nur beim "Offiziellen", sondern gern gehörte auch mal ein Schnack dazu. Für große und kleine Leute eine schöne Epoche in Elzes Osten.“Familie Christian-Albrecht Drews, Elze