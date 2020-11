LESERBRIEF

„Was spricht dagegen?"

„Was spricht gegen eine Einwohnerbefragung, wenn damit ein kostspieliges Verfahren der Gemeinde auf Kosten der Steuerzahler ggfs. verhindert werden kann.Der Gemeindeentwicklungsplan (nachfolgend GEP genannt) hat nicht nur Flächenpotenziale in Augenschein genommen, sondern auch zahlreiche Problemfelder gebündelt offengelegt.Die Infrastruktur der Gemeinde - insbesondere der sichere Verkehrsfluss - weist darin deutlich mehr Schwächen als Stärken auf.Auch der Verkehrslärm wurde fachkundig thematisiert und als problematisch eingestuft und festgehalten. Selbst die Lärmbeschwerden des Autohofs am Hessenweg sind im GEP bereits zum damaligen Zeitpunkt dokumentiert worden. Weiterhin wurde notiert, Beeinträchtigungen durch großvolumige vorhandene Gewerbegebiete mit Gehölzstrukturen abzumildern.Unter anderem sind Zielaussagen des regionalen Raumordnungsprogramms in Bezug auf die Entwicklung der Ortsteile zu finden. Es heißt: „Bis auf die drei zentralen Ortsteile (Mellendorf, Bissendorf, Elze-B.) ist allen anderen Ortsteilen, darunter Gailhof und Meitze, die Funktion als ländlich strukturierte Siedlung mit Eigenentwicklung zugewiesen, deren Siedlungsentwicklumg grundsätzlich auf EINE ANGEMESSESENE ENTWICKLUNG zu begrenzen sei.“Die sich nun in Planung befindliche Fläche, damals eine potenzielle Fläche unter anderen, sollte laut GEP aufgrund des Abstandes zur Ortslage näher untersucht werden, um Konflikte zu vermeiden. Es ist nicht ersichtlich, ob und wann diese nähere Untersuchung öffentlich überhaupt stattgefunden hat. Denn nur 2 Monate nach Veröffentlichung des GEPs legte ein Investor im Februar 2016 (Sitzungsvorlage 048/2016) seine visualisierten Vorstellungen für einen gigantischen Hallenkomplex auf den Gemeindetisch. Mal ehrlich, hätten wir Gailhofer oder Meitzer tatsächlich einen Einfluss darauf gehabt, dieses Areal als optionale Gewerbefläche aus dem GEP zu verbannen? Eine höhere Beteiligung hätte nichts an den Plänen in der Schublade geändert. Den Bürgern heute eine damalige Entscheidungsmacht zu suggerieren, ist nicht anständig. Der einzige Grund warum eine höhere Beteiligung aus Gailhof/Meitze zu jener Zeit ausblieb war VERTRAUEN. Im Übrigen ist dieser Entwicklungsplan „rechtlich unverbindlich“ - laut Aussage des Bürgermeisters.Sich nun 4 Jahre später, in Anwesenheit nicht ausgeräumter Konflikte, hinzustellen und sich damit zu brüsten, die Gemeinde hätte in dem jetzigen öffentlichen Beteiligungsverfahren Wünsche und Anregungen der Bürger mit in die Planung einfließen lassen, gleicht einer Abgebrühtheit. Denn all die eingebauten Änderungen wären eine Selbstverständlichkeit hinsichtlich einer Logistik Ansiedlung und der guten Vorsätze im GEP gewesen, um Beeinträchtigungen abzumildern. Vorrangig natürlich auch aus Gründen, die Konflikte vor Ort durch Vorbelastungen lösen zu wollen. Von einem Akt der öffentlichen Beteiligung kann man daher absolut nicht sprechen. Vielmehr finden im Vorfeld des noch offenen Verfahrens bereits Machbarkeitsstudien zur Wärmeplanung für das Gewerbegebiet statt und der Ausbau der Straße „Neuer Hessenweg“ wird ebenfalls schon als Beschluss vorgelegt. Finanziert wird dies mit Steuergeldern für ein sowieso schon kostspieliges Planverfahren, welches noch nicht rechtskräftig ist und bei dem ein Rechtsstreit nicht ausgeschlossen ist. Gemeinde und Politik sollten noch einmal reflektieren, ob die Einwohnerbefragung nicht doch als Quintessenz in dieser misslichen Sache in Betracht gezogen wird. So wie es auch die CDU vor vier Jahren gefordert hatte."Mandy Trzeziak,Gailhof