„Kita-App ist sehr nützlich"

Zum Artikel „Gemeinde Vorreiter in der Region“ vom 16. Januar erreichte die Redaktion folgender Leserbrief: „Erfreut habe ich als Mutter gelesen, dass die Gemeinde Wedemark nun den „Kinderfreunden Wedemark“ folgt und die „Kita-Info-App“ auch für ihre Kindergärten einsetzen möchte. In der Praxis hat sich diese App als sehr nützlich, zeitsparend und prozessoptimierend erwiesen. Somit können dann in Zukunft nicht nur die Eltern, deren Kindern bei den Kinderfreunden sind, sondern auch diejenigen, die ein Betreuungsangebot in den Kindergärten der Gemeinde wahrnehmen, dieses Angebot der App nutzen. Damit ist die Wedemark einer umfassenden Digitalisierung und einer fortschrittlichen und zeitgemäßen Kommunikationsform einen großen Schritt näher gekommen.“ Julia Lampe,Wedemark