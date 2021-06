Fußgänger gehen leer aus

Zum Artikel „Autofreie Brötchen" erreichte die Redaktion folgender Leserbrief: „Soso, die Gemeinde möchte das Klimabewusstsein der Wedemärker stärken. Wer am 30. Mai statt Auto das Fahrrad zum Brötchen holen nimmt, erhält eine gratis Zugabe. Fußgänger gehen leer aus ! Warum eigentlich ? Sind sie doch am klimafreundlichsten unterwegs.Nichts gegen eine Autofrei-Aktion an sich und nichts gegen die sich beteiligenden Bäckerei-Unternehmen. Aber dieselbe Gemeinde beschert uns in Gailhof ein 24h-Logistik-Zentrum der Firma Lekkerland, mit Kühllagern und immensem LKW - und sonstigem Verkehr. Gegen den Protest der Anwohnenden. Weiterhin entsteht nicht weit davon entfernt in Mellendorf ein „Fachmarktzentrum“ im Zuge der Erweiterung von famila, mit zu erwartender zusätzlicher Verkehrsbelastung in nicht geringem Umfang. Da stellt sich für mich die Aktion „Autofreie Brötchen“ als purer Zynismus dar und das Ganze grenzt schon an Volksverdummung. Wo muss hier wohl das Klimabewusstsein gestärkt werden? Aber für die kommende Kommunalwahl benötigt man offensichtlich dringend mediales green-washing."Karsten Trautmann, Elze