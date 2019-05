Lesewettbewerb der Grundschule

Reise in die unterschiedlichsten Welten

Resse. Am 7. Mai versammelten sich alle Kinder der GS Resse in der Aula, um den sechs Kandidaten, die zum Vorlesewettbewerb antraten, kräftig die Daumen zu drücken. Das Lied über die Büchermaus war ein schöner Einstieg und schon wurde per Losverfahren ausgesucht, wer sein Buch als erstes vorstellen durfte. Jeweils zwei Kandidaten aus der dritten Klasse, aus der 4a und der Klasse 4b nahmen die Zuhörer mit auf die Reise in die unterschiedlichsten Welten. So besuchten die Zuhörer unter anderem Hexe Lilli, das Erdmännchen Gustav bei einem Fußballspiel, waren kurz im Reich der Dinosaurier und bekamen Einblicke in das Leben von Ronja Räubertochter.Nach einer Pause ging es wieder musikalisch weiter, bevor der zweite Teil des Wettbewerbs startete: die Kandidaten mussten einen unbekannten Text vorlesen, den sie erst kurz davor bekommen haben. Die kompetente Jury hatte eine schwer Entscheidung zu treffen. Nach eingehender Beratung stand es fest: der Leselöwe ging an Malin Tielemann, zweiter Platz Damian Kramer, dritter Platz Elnara Ahmadov. Auch Bella Meyer, Emely Köhler und Anton Schäfer durften sich über schöne Preise, gestiftet von der Buchhandlung Hirschheydt, freuen.