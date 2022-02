Licht aus für die „Earth Hour“

Grüne unterstützen Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz

Wedemark. Auch in diesem Jahr findet wieder die „Earth Hour“ statt, und zwar am 26. März von 20.30 bis 21.30 Uhr – die weltweit größte Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz. Rund um den Globus werden Millionen von Menschen, tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht ausschalten und so gemeinsam ein Zeichen für den Schutz unseres Planeten setzen. „Wir würden uns freuen, wenn sich auch die Wedemark an dieser Aktion beteiligt und rufen die Gemeinde, Schulen, die Kirchen und Unternehmen dazu auf, an diesem Tag um 20.30 Uhr für eine Stunde symbolisch das Licht zu löschen“, sagt Birgit Luttermann von den Grünen. Der Ortsverband von Bündnis 90/ Die Grünen wird sich auch mit Briefen direkt an den Bürgermeister, an Institutionen und Unternehmen richten, um für Unterstützung zu werben.