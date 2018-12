Lichtermeer und Weihnachtswelt

Bockhorner Weihnachtsmarkt auf der FloraFarm

Bockhorn. Am dritten Adventswochenende ist es soweit: Türen und Tore im historisch-weihnachtlichen Hüttendorf auf der FloraFarm in Bockhorn werden geöffnet. Besucher haben dann die Gelegenheit am Sonnabend, 15. Dezember, von 12 bis 19 Uhr, und Sonntag. 16. Dezember, von 11 bis 18 Uhr an den liebevoll geschmückten Ständen der etwa 100 Aussteller zu stöbern, zu staunen und zu entdecken, welche schönen, praktischen und außergewöhnlichen Dinge in diesem Jahr präsentiert werden. Das Lichtermeer, der riesige Adventskranz und die festlich geschmückte Hofstelle bieten den perfekten Rahmen für die Kunsthandwerker aus ganz Norddeutschland, die getreu dem Motto „Ginseng, Kunst & Kurioses“ ein umfangreiches und abwechslungsreiches Sortiment aus Holz, Stein, Metall, Stoffen, Wolle und vieles mehr anbieten. Kalligraphie, Kieselsteinbilder, vor Ort hergestellte Glasperlen, außergewöhnliche Duftkompositionen, Quilling oder Upcycling von Schmuck und Besteck sind nur einige Angebote, die den Gästen Möglichkeiten bieten, hier das perfekte Weihnachtsgeschenk zu finden. Weihnachtliche Chormusik sowie der Duft süßer und herzhafter Leckereien bieten die passende Einstimmung auf die bevorstehenden Festtage. Der Besuch des Bockhorner Weihnachtsmarktes ist wetterunabhängig, da die Aussteller auch in Gebäuden, einem Zirkuszelt und der Scheune untergebracht sind. Eine Schneegarantie geben die FloraFarmer jedoch: Vom Rodelberg aus echtem Schnee kann nach Herzenslust mit gleitfähigen „Unterteilen“ herabgesaust werden – ein Heidenspaß für kleine Gäste. Hierfür sorgen auch der Weihnachtsmann mit gefülltem Gabensack und das Kasperletheater mit spannenden Geschichten. Unterhaltsam und spannend für Jung und Alt ist die faszinierende Feuershow am Samstag ab 16.45 Uhr. Im GinsengLand steht die ganz besondere Wurzel, der Ginseng, im Mittelpunkt des festlichen Wochenendes. Informationen rund um den Anbau, die Wirkung und die Anwendung der „Menschenwurzel“ werden im neuen Ausstellungsbereich multimedial präsentiert und Ginsengprodukte im Shop zum Aktionspreis angeboten. Der Weihnachtsmarkt auf der FloraFarm stimmt auf die kommenden Festtage ein – bei freiem Eintritt und mit besonderem Ambiente. Übrigens: Der Ginseng-Shop ist auch im Winter von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr geöffnet – auch hier findet sich das passende Geschenk für Pflege und Gesundheit!