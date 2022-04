Lieb aber absolut unerfahren

Mischa braucht sehr viel Geduld und Verständnis

Schwarmstedt. Mischa schaut sehr traurig drein, er ist aber ein besonders braver und lieber Hund. In Rumänien wurde er im März letzten Jahres zusammen mit 50 anderen Hunde aus dem schrecklichen Tierheim in Odai von SOS Dogs gerettet. Niemand weiß, wie lange er dort in seinem engen Zwinger saß und nie raus kam. Über seine Vergangenheit ist nichts bekannt. Er hat sich dann im "Offenen Tierheim" von Sisterea gut eingelebt und schon ein wenig Lebensfreude entwickelt. Nun ist er in Deutschland und sucht eine Familie, die viel Verständnis für sein bisher trostloses Leben hat und ihm hilft, wieder Lebensfreude zu entwickelt. Er weiß noch gar nicht, was das ist.Mischa kam durch den ITV Grenzenlos am 19. März in eine Pflegstelle nach Barver. Dort ist er noch recht unsicher und hilflos. Er ist stubenrein und sehr lieb - aber kennt noch nichts. Er hat ein angenehmes nettes Wesen und zeigt sich jedem gegenüber freundlich und offen. Mischa sucht ein Zuhause bei Menschen, die viel Verständnis für sein Unwissenheit, seine Schreckhaftigkeit und anfänglichen Ängste haben. Später, wenn er selbstsicherer geworden ist, braucht er viele Spaziergänge, um etwas zu erleben. Dann wird er auftauen und sicherer werden. Mischa wird ein treuer Begleiter und zuverlässiger Familienhund werden. Er ist ja erst 6 Jahre alt. Er eignet sich für jede Familie oder auch Einzelperson, die genug Zeit für ihn und seine Erziehung hat. Er hat die letzten Jahre in Odai eingesperrt wie ein Caspar Hauser verbracht und muss jetzt nachholen. Deshalb sucht er Menschen mit Geduld, die ihm behutsam dabei helfen, sich an sein neues Leben zu gewöhnen. Mischa ist nur lieb.Mischa ist etwa im Januar 2016 geboren und 47 Zentimeter groß. Er ist kastriert, gechipt und vollständig geimpft. Vor der Ausreise bekam er einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis.Wer dem lieben Mischa helfen möchte, meldet sich unter Telefon (054 48) 98 83 03.