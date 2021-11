Liebevolles Zuhause für Lady gesucht

Die Hündin hat ein sanftes, ausgeglichenes Wesen

Schwarmstedt. Lady wurde im Juli diesen Jahres in der Ortschaft Sanmartin bei Oradea/Rumänien auf der Straße gefunden. Sie hatte einen Chip, deshalb konnte der Besitzer kontaktiert werden. Der alte Mann aus Oradea sagte, er habe die Hündin ausgesetzt, weil er sie nicht mehr braucht. Er hat noch einen Rüden und ihm ist ein Hund genug. Wie die arme Seele von Oradea nach Sanmartin kam, ist unbekannt. Der Mann wurde angezeigt. Lady ist jetzt in einer Pflegestelle des ITV Grenzenlos in Nienburg, nachdem sie im Tierheim von Sisterea zwischenzeitlich aufgenommen worden war.Die ältere nette Hündin ist eine wahre Lady. Sie ist zutraulich und gut erzogen. Sie ist mit allen verträglich, sie mag alle Menschen und lässt alles mit sich geschehen. Sie kommt mit anderen Hunden gut aus und kennt auch Katzen. Lady hat ein gemütliches und ruhiges Wesen, ist anhänglich und möchte alles richtig machen. Alle, die sie kennenlernen, mögen sie. Die treue Hündin ist sehr dankbar und bescheiden. Sie geht sehr gut an der Leine und fährt auch gern im Auto mit. Lady sollte noch einmal ein warmes liebevolles Zuhause kennen lernen - sie hat es verdient. Lady wurde im September 2012 geboren und ist 52 Zentimeter groß. Sie wurde geimpft, gechipt und kastriert. Vor ihrer Ausreise bekam sie einen Blutschnelltest. Bitte beim ITV Grenzenlos anrufen, wenn jemand Lady eine Chance geben möchte, unter Telefon (0 50 71) 41 26 oder direkt in der Pflegestelle in Nienburg unter (01 57) 57 97 38 54.