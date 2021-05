Lotte ist freundliche und verschmust

Hündin sucht neues Zuhause

Schwarmstedt. Lotte kam im Oktober 2017 nach Sisterea, nachdem sie auf der Straße in Oradea /Rumänien gefunden wurde. Sie wurde kurz danach an eine ältere Dame vermittelt. Sie hat es dort gut gehabt, lebte aber draußen im Garten.Anfang Juli hatte die Dame einen Schlaganfall. Lotte kam wieder zurück ins Tierheim. Sie war am Anfang sehr traurig und verwirrt, aber sie hat sich schnell an das Leben im offenen Tierheim gewöhnt. Durch den ITV Grenzenlos kam sie am 20. Februar nach Deutschland und wurde sofort nach Eschede vermittelt.Dort geht es ihr gut, und Lotte hat schon viel gelernt. Lotte hat ein angenehmes Wesen. Sobald sie Vertrauen gefaßt hat, bindet sie sich schnell an ihre Menschen. Sie liebt es , draußen zu sein. Sie mag lange Spaziergänge in der Natur und wandert gern durch Bäche. Sie interessiert sich sehr für ihre Umgebung und erkundet unterwegs alles Neue. Lotte geht gut an der Leine. Allerdings hat sie Jagdinteressen. In reizfreier Umgebung kann man sie jedoch gut abrufen.Die hellbraune Hündin ist recht unkompliziert. Sie lässt sich Futter und Spielzeug problemlos wegnehmen. Sie lässt sich gern bürsten, genießt Streichel- oder Massageeinheiten und kuschelt gern. Sie kann allein bleiben. Mit Artgenossen ist sie je nach Sympathie verträglich. Sie ist lebensfroh, gesund und munter. Sie hat jedoch ein Problem: Sie reagiert auf Autos sehr verängstigt und ungehalten. Man kann sie dann kaum halten. Das ist der Grund, weshalb sie jetzt wieder ein neues Zuhause sucht. Die ältere Mutter im ihrem jetzigen Zuhause kann nicht mehr mit ihr spazieren gehen, weil sie sie nicht halten kann.Für Lotte sucht der ITV Grenzenlos jetzt ein jüngeres sportliches Zuhause, viel Bewegung und eine starke Führung. Lotte ist ein toller Hund.Lotte wurde im März 2017 geboren und ist 52 cm groß und schlank. Sie ist gechipt, geimpft und kastriert. Vor ihrer Ausreise nach Deutschland bekam sie einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis. Informieren Sie sich bitte unter 05071 - 4126 oder 0162 9809498, wenn Sie an Lotte interessiert sind.