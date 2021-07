Lucky ist ein fröhlicher Schmusebär

ITV sucht Zuhause für älteren Rüden

Schwarmstedt. Lucky kam im September 2020 aus dem städtischen Tierheim Oradea in Rumänien nach Sisterea ins „Offene Tierheim“ . Da er noch keinen Chip hatte, ist über seine Vergangenheit nichts bekannt. Es wird vermutet, dass er schon einmal ein Zuhause hatte oder dass er von lieben Menschen auf der Straße versorgt wurde, weil er sehr menschenbezogen ist. Er kam am 8. Juni 2021 durch den ITV Grenzenlos nach Deutschland und wartet hier in Sehnde in einer Pflegestelle auf ein schönes Zuhause.Lucky ist trotz seines Alters noch sehr munter und lustig. Er freut sich sehr über Menschen und kommt immer fröhlich zum Begrüßen. Er liebt es, gestreichelt zu werden und genießt die Zuwendung und Aufmerksamkeit. Lucky hat sich auf der Pflegestelle gut eingelebt und versteht sich sehr gut mit den beiden Hündinnen und dem Rüden. Er sucht nun ein ruhiges Zuhause, wo er sich wohl fühlen und entspannen darf. Wegen seiner Schmerzen beim Laufen wurde er dem Tierarzt vorgestellt. Es stellte sich heraus, dass er an einer Femurkopffraktur leidet. Er mußte dringend operiert werden. Beim Tierarzt wurde entdeckt, dass er außerdem einen Tumor in einem Auge und Tumore an zwei Füßen hatte. Alle drei Geschwülste wurden entfernt und Lucky ist inzwischen wieder genesen. Er hat schon wieder Freude an gemächlichen Spaziergängen. Dabei geht er sehr gut an der Leine und lässt sich problemlos führen. Er genießt es, draußen zu sein, liebt aber auch seinen weichen Schlafplatz . Er ist ein großer Schmusebär und mag die Menschen. Diese treue und liebe Seele ist für Aufmerksamkeiten und eine gute Betreuung sehr dankbar; er bringt viel Freude und gute Laune ins Haus. Lucky wurde im Februar 2011 geboren, ist 50 Zentimeter groß und geimpt, gechippt und kastriert. Vor der Ausreise am 8.5.2021 bekam er noch einen Bluttest mit negativem Ergebnis.Interessenten melden sich bei der Pflegestelle des ITV Grenzenlos in Sehnde unter Telefon (0 51 38) 60 52 30, wenn sie ihm ein endgültiges Zuhause geben können.