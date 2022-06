Vortrag von Professor Gunter Seckmeyer kam gut an

Wedemark. „Wann haben wir schon mal das Glück, dass ein Klimaforscher zu uns in die Wedemark kommt",so Claudia Schwegmann von Parents4Future. Mehr als 70 Bürger haben am Dienstag die Gelegenheit genutzt, sich den Vortrag von Prof. Gunther Seckmeyer vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung an der Universtität Hannover anzuhören. Eingeladen hatten die Parents4Future, die Bürger.Energie.Wedemark und die Gemeinde Wedemark. Wer besorgt war, dass Professor Seckmeyer den Bürgern eine hochwissenschaftlich und nur für den Experten verständliche Vorlesung bietet, konnte schnell beruhigt werden. Mit leicht verständlichen wissenschaftlichen Belegen wurde dem Publikumdie Brisanz der Klimasituation auf der Erde bewusst gemacht. Beeindruckend war die Darstellung der sogenannten Kipppunkte und die Folgen daraus, wenn sie erreicht sind.Für die Bürger gab es viele hilfreiche Tipps (kein E10 mehr tanken, weil sehr schlechte Co2-Bilanz; Ost-West-Ausrichtung der Photovoltaik ist super; auch alte Häuser können sinnvoll mit Wärmepumpen ausgestattet werden und mehr) Für die Kommunalpolitiker hatte Prof. Seckmeyer konkrete Empfehlungen parat. Die Zahlen aus der Forschung zeigen, dass das bisherige Tempo beim Klimaschutz bei weitem nicht ausreicht. Daher muss die bisher begonnende Arbeit der Gemeinde zum Ausbau der erneuerbaren Energien stark beschleunigt werden. Der Wunsch für unsere Kinder und Enkel die Umwelt zu erhalten, sollte uns ein wichtiger Anreiz sein, so Susanne Brakelmann von der CDU. Daniela Mühleis von der SPD im Gemeinderat begrüßte die Motivation, die der Abend gebracht hat und zog das Fazit: „Macht die Dächer voll!“