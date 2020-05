Mareen Lange siegt bei den Aktiven

Kreativwettbewerb der Feuerwehr Wedemark

Wedemark. Die Gemeindefeuerwehr Wedemark hat einen Kreativwettbewerb durchgeführt um ein wenig Beschäftigung, Spaß und Abwechslung in unser Leben in Zeiten von Corona zu bringen. Die Idee hierzu kam aus den Reihen der Gemeindejugendfeuerwehr.An dem Kreativwettbewerb konnten sich alle Abteilungen der Feuerwehr Wedemark beteiligen, egal ob Mitglied in der Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr, in der aktiven Abteilung oder Alterskameraden. Die Abteilungen wurden hierbei von einander getrennt bewertet, so das es für jede Abteilung einen Sieger gab. Das Thema lautete: „Was fehlt uns in diesen Zeiten- Das macht uns aus- Das sind wir" . Der Fantasie waren hier keine Grenzen gesetzt- es ging darum darzustellen auf was wir in diesen Zeiten verzichten müssen, was trotzdem noch stattfinden darf und auf was wir uns schon freuen wenn all das überstanden ist.Die Jury bestehend aus Wiebke Rose, Steffen Meyer und Sebastian Jagau durften sich über die tollen eingereichten Ideen freuen. Die Teilnehmer haben sich mit gemalten Bildern, Collagen und Videos Beworben. Nach Ablauf des Einsendeschlusses hat sich die Jury beraten und ist zu folgenden Ergebnissen gekommen:Sieger bei der Kinderfeuerwehr ist Emilia Wegner, Sieger bei der Jugendfeuerwehr die Jugendfeuerwehr Negenborn und Sieger bei den aktive Abteilungen Mareen Lange.Da es bei der Feuerwehr keine Verlierer gibt, haben alle Teilnehmer einen Gutschein für die Eisdiele bekommen.