Maskenspenden für das Gymnasium

Erleichtert war auch die Schulleiterin Katrin Meinen als sie in der ersten Schulwoche nach den Herbstferien einen großen Karton mit so genannten FFP2-Masken in Empfang nehmen konnte. Großzügiger Spender ist die Wedemärker Firma amec, die nicht nur dem Gymnasium, sondern auch allen anderen Campus-Schulen die derzeit wichtigen Masken kostenfrei zur Verfügung stellte. Am Gymnasium wurden umgehend die Lehrkräfte mit mehreren Masken ausgestattet. Aus den Erfahrungen der ersten Infektionswelle vor den Herbstferien ist durch das konsequente Tragen speziell dieser Sicherheitsmasken gewährleistet, dass die Lehrer der Schule vom Gesundheitsamt nicht in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt werden. „Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir so großzügig mit Masken versorgt worden sind. So können wir den Schulbetrieb sichern,“ erklärt Meinen.