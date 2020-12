Medien leihen in den Ferien

Bücherei in Bissendorf setzt Wunschbuchaktion fort

Wedemark. Die Bibliothek auf dem Campus W ist während der Weihnachtsferien geschlossen. Die Bücherei in Bissendorf setzt bis zum 23., 29. und 30. Dezember und ab dem 5. Januar 2021 die „Wunschbuch-auf- Bestellung“-Aktion fort. So funktioniert es:Leser suchen sich vorab bis zu zehn Medien im Web-OPAC der Gemeindebibliothek aus: www.wedemark.de/bibliothek (Link Web- OPAC) wählen und schicken per Mail Ihre Bestellung mit den ausgesuchten Titeln an Gemeindebibliothek@wedemark.de-Namen, Adresse, Telefonnummer und Bibliotheksausweis-Nummer, unter der die Medien verbucht werden sollen, müssen unbedingt angeben werden sowie eine Wunsch-Abholzeit an zu folgenden Zeiten: Dienstag von 9.30 bis13 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr, Mittwoch von 9.30 bis 13 Uhr, Donnerstag von 15 bis16.30 Uhr und Freitag von 9.30 bis 13.30 Uhr. Von der Bibliothek kommt eine Antwort-Mail, in der die Wunsch-Abholzeit entweder bestätigt oder, falls der Termin schon vergeben ist, eine alternative Uhrzeit angeboten wird.Die Abholung der vorbestellten Medien erfolgt nur unter Vorlage des Bibliotheksausweises (Bibliocard) mit der Nummer, die bei der Medien- Bestellung angegeben wurde. Die vorgegebene Uhrzeit zur Abholung sollte unbedingt eingehalten werden. Die Medien werden kontaktlos, unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften ausgehändigt. Bei Abholung der Medien ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Aus unterschiedlichen Gründen kann es vorkommen, dass die im Web- OPAC ausgesuchten Medien leider doch nicht vorhanden sind. Die Bestellung erfolgt daher ohne Gewähr. Leserinnen und Leser, die nur in Mellendorf angemeldet sind, können diesen Service ebenfalls nutzen. Außerdem besteht rund um die Uhr die Möglichkeit, die Onleihe zu nutzen: www.onleihe-niedersachsen.de. Neuanmeldungen von Lesern sind coronabedingt derzeit leider nicht möglich.