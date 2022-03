Mehr als 300 Laubbäume

Auch der Ereignis-Park wächst weiter – Nächste Pflanzaktion im Spätherbst

Brelingen. In einer großen Pflanzaktion haben etwa 20 Helfer aus der Kirchengemeinde Brelingen auf einer ehemaligen Ackerfläche neben dem Friedhof einen kleinen Wald angelegt. Auf etwa 1200 Quadratmetern wurden 310 Laubbäume gepflanzt, die langfristig den Urnenhain erweitern sollen.Die sogenannten Heister sind Jungbäume, die bis zu 2,50 Meter groß sind und aus einer Baumschule kommen. „Mit der jetzt bepflanzten Fläche wollen wir mehrere Ziele erreichen“, erläuterte Friedrich Bernstorf, Vorsitzender des Friedhofs-Ausschusses der Kirchengemeinde. Langfristig soll sich, wenn der Bedarf dies erfordert, der benachbarte Urnenhain auf diese Fläche ausdehnen. Vorher wird der durch den jetzigen Urnenhain führende Rundweg erweitert und Friedhofsbesucher erhalten die Möglichkeit, durch die künftige Waldfläche zu gehen. Und nicht zuletzt sieht Bernstorf die Aufgabe der 310 Bäume darin, einen kleinen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten.Gepflanzt wurden Buchen, Eichen, Linden, Ahorn, Birken sowie Vogelkirsche und Eberesche. Jede Baumart bekam in kleinen Gruppen ihren eigenen Platz zugewiesen. Dafür hatte der Garten- und Landschaftsplaner Harald Platte aus Brelingen einen Plan erstellt. Im Vorfeld der Pflanzaktion hatten Platte und Bernstorf die 310 Pflanzlöcher vorbereitet, sodass die Akteure zur Tat schreiten konnten. Unter den Helfern waren auch mehrere Konfirmanden aus der Brelinger Kirchengemeinde, die sich mit ihrem Einsatz Pluspunkte für ihren Konfirmandenpass erarbeiteten. So ganz nebenbei erfuhren sie, dass sie mit dem Pflanzen der Bäume ein Stück Friedhof für die Zukunft mitgestaltet haben.Parallel zu den jungen Heistern wurden im benachbarten Ereignis-Park, ebenfalls einem Projekt der Kirchengemeinde, mehrere hochstämmige Laubbäume gepflanzt. Damit stehen im Ereignis-Park inzwischen 19 Bäume. Außerdem wurden bei der ersten Pflanzaktion, die im Dezember 2021 stattgefunden hat, bereits rund 190 Heckenpflanzen in den Boden gesetzt.Aufgrund eines persönlichen Ereignisses oder Anlasses können Interessierte über die Kirchengemeinde einen Laub- oder Obstbaum bestellen und ihn dann selbst im Ereignis-Park pflanzen. Die nächste Pflanzaktion wird hier im Spätherbst dieses Jahres stattfinden. Interessierte können sich unter Telefon (051 30) 2270 oder per Mail an kg.brelingen@kirche-wedemark.de an das Pfarrbüro wenden.