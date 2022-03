Mehr als 50 Referenten zu Gast

11. Berufsinformationstag am Gymnasium Mellendorf

Mellendorf.Als die 76 Schüler des zwölften Jahrgangs des Gymnasiums auf den Stühlen im Forum des „Campus W“ saßen, war den Organisatorinnen Alexandra Matthaei und Christina Boyemann die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Nach mehr als zweijähriger Planungsphase startete am Freitag, den 25. März endlich wieder die bewährte Berufsbörse am Gymnasium, die in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Einschränkungen ausfallen musste. In der Begrüßungsrede an die Schüler stellte Elternvertreterin Alexandra Matthaei die Einmaligkeit dieser Veranstaltung in der Region Hannover heraus. Jeder der mehr als 50 Referenten sei der Schule als Ehemaliger, Elternteil oder Kooperationspartner verbunden. 2007 hatten die Fördervereinvorsitzende Karen Drews und Elternvertreterin Jutta Holtmann die Veranstaltung für die Schüler des Gymnasiums ins Leben gerufen. Viele Jahre wurde das Produktionstechnische Zentrum (PHZ) in Garbsen genutzt, um die Veranstaltung durchzuführen. In diesem Jahr stellte die Schule selbst alle Räume zur Verfügung. "Leider ist es in diesem Jahr auch ein Corona-BIT“, stellte Mattaei fest. Einige Referenten hätten krankheitsbedingt absagen müssen, auch die Schulleiterin selbst sei in Quarantäne. Stellvertretend begrüßte Franziska Jaap daher in einem kurzen Grußwort die Anwesenden.Nach drei Informationsveranstaltungen zu Studienvorbereitung, zum dualen Studium und zu Ausbildungsberufen begannen die Workshops in den Klassenräumen der Schule. Hier stellten Studenten und berufserfahrene Experten in jeweils 90 Minuten ihren Studien- beziehungsweise Arbeitsalltag vor und beantworteten Schülerfragen zu Studienvoraussetzungen, Aufstiegschancen und Verdienstmöglichkeiten. "Für diesen Jahrgang ist der BIT besonders wichtig" stellt Anja Dyk als Koordinatorin für Berufsorientierung fest. Zwei geplante Praktika in den vergangenen Jahren seien bereits ausgefallen, auch die Berufsinformation der Arbeitsagentur musste aufgrund der strengen Hygieneauflagen an der Schule monatelang pausieren. "Ich bin so glücklich, dass uns dieser Tag ermöglicht wurde und konnte in den Workshops unheimlich viel mitnehmen", fasst Pia Wendel nach fünf Stunden intensivem Austausch stellvertretend für ihren Jahrgang fest. Dass der jetzige elfte Jahrgang im kommenden Frühjahr auch einen eigenen „BIT“ bekommen wird, steht für die Organisatorinnen fest. Ob wieder in Garbsen oder doch in Mellendorf, darauf möchten sich das Organisationsteam aber noch nicht festlegen.