Schulprogramm in der Samtgemeinde fest verankert

Schwarmstedt. Ein Selbstbewusstes NEIN kann Kinder vor sexuellen Übergriffen schützen. Doch dass fällt vielen Kinder schwer. Deshalb ist in der Samtgemeinde Schwarmstedt seit vielen Jahren das Schulprogramm Mein Körper gehört mir der theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück fest verankert. Derzeit sind zwei Theaterpädagogen zu Besuch in den vier Grundschulen der Samtgemeinde Schwarmstedt, um zu diesem wichtigen Thema zu sensibilisieren.Anhand verschiedener Spielszenen (auf dem Schulhof, das Spielen in der Nachbarschaft oder das Chatten im Internet) werden unterschiedliche Formen sexueller Gewalt erklärt und die drei Fragen: Habe ich ein ja oder ein nein Gefühl? Weiß jemand, wo ich bin? Kriege ich Hilfe, wenn ich diese brauche? den Kindern vermittelt. Mein Körper gehört mir ist nicht nur ein einfaches Theaterstück. Nein, die Kinder werden nach jeder Szene mit einbezogen. Gemeinsam wird überlegt, wo sich das Kind Hilfe holen kann und was sie in so einer Situation tun können. Die Kinder werden gestärkt, auf ihr Bauchgefühl zu hören und laut Nein zu sagen, wenn jemand ihre Grenzen überschreitet. Und damit nicht genug: Zusätzlich zu diesem Theaterstück wurde den Eltern ein Elternabend angeboten und die Polizei Heidekreis bietet in jeder Klasse eine Nachbereitung und eine Vertiefung an. In zwei Unterrichtsstunden stärken Franziska Metelmann (Kontaktbeamtin Schwarmstedt) und Sandra Wendt (Polizei Heidekreis) mit verschiedenen Methoden das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen der Kinder. Nicole Mittelstaedt, die für das Programm PaC‐Prävention als Chance und für die Organisation von „Mein Körper gehört mir“ zuständig ist, bedankt sich für die tolle Zusammenarbeit zwischen ihr, den Schulen und der Polizei und für die großzügige finanzielle Unterstützung. Nur mit dieser Unterstützung (dieses Jahr durch den Präventionsrat der Samtgemeinde Schwarmstedt., dem Kreispräventionsrat Heidekreis und der Klosterkammer Hannover) ist es möglich, alle zwei Jahre dieses Schulprogramm durchzuführen und die Kinder zu diesem wichtigen Thema zu sensibilisieren.