Mellendorfer Grüne wollen klimaneutrale soziale Bebauung

„Die noch wenigen vorhandenen Flächen, die in Mellendorf für Wohnungsbau entwickelt werden können, sollten im Sinne der nachkommenden Generationen und im Interesse des Klimaschutzes sowie sozialer Ansprüche in Zeiten des Wohnraummangels angemessen entwickelt werden“, so Ortsratsmitglied Panajiota Brachou. Die Änderungsanträge, die die Grünen für den Bebauungsplan einbringen, umfassen unter anderem einen Energienutzungsplan, der Solaranlagen, Passiv-Haus-Standard, Blockheizkraftwerke und Schmutzwasser-Energiegewinnung berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Grünen der Meinung, dass 45% der zu bebauenden Fläche mit zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern bebaut und 30% der Wohnungen als Sozialwohnungen ausgewiesen werden. „Wohnen in der Wedemark sollte bezahlbar sein, für junge Familien ebenso wir für Senioren“, finden die Ortsratsmitglieder Panajiota Brachou und Marco Kurz. Für Menschen mit geringem Einkommen liesse sich eine Wohnung nur schwer finden. Der Mietspiegel sei auch, nach Meinung der Grünen, durch Investoren in die Höhe getrieben worden, die in der Wedemark vor allem im Luxussegment investiert haben. Brachou sagt dazu: „Das müssen wir ändern, auch bei der Ausweisung von Neubaugebieten.“ Daneben bringen die Grünen auch Anträge zur Verkehrssicherheit in den Ortsrat ein, beispielsweise zu einem Fußgängerüberweg im Bereich Hartmannshof / Wedemarkstraße.Um die Sicherheit im Einzugsbereich der Grundschule zu erhöhen, soll geprüft werden, wie eine temporäre Einbahnstraße von 7:00 bis 9:00 Uhr mit entsprechenden Verabschiedungszonen eingerichtet werden kann. „Die zunehmende Anzahl von 'Elterntaxis' insbesondere zu Schulbeginn beeinträchtigt die Verkehrssicherheit im Schulumfeld“, meint Heike Fischer von den Grünen. „Alle Schüler sollen sicher mit Fahrrad oder Roller fahren können und die Schulen auch zu Fuß sicher erreichen.“ Die temporäre Einbahnstraßenregelung soll die Straßen Am langen Felde, Am Sande und Am Roye-Platz betreffen. Außerdem beantragen die Grünen die Aufstellung von 45 Kinder-Fahrradbügeln an der Grundschule, da die vorhandenen Bügel für Kinder-Fahrräder wenig geeignet seien und häufig nicht benutzt würden.Weitere Anträge betreffen Planungen für Spielstraßen im Wohnquartier der katholische Kirche/ Stargarder Straße sowie die Einrichtung eines Spielplatzes im Wohnquartier des Einzugsgebiets Görlitzer Weg (alter Bauhof). Die grünen Ortsratsmitglieder haben ihre Anliegen bei einem „Neujahrsspaziergang“ erkundet.