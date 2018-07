Mellendorfer Unternehmer Kai Dase hat ein Buch geschrieben

Die innovativsten Business-Speaker-Tipps für die Hosentasche

Mellendorf. Die innovativsten Business-Speaker-Tipps für die Hosentasche – das sind93 lebensverändernde Ideen für mehr Erfolg und Zufriedenheit in Beruf und Privatleben. Unkonventionelle Geschichten aus dem Leben von Top-Experten. Impulse geben, inspirieren und vor allem zum Handeln auffordern: das ist die Mission von Kai Dase. Der international tätige Unternehmer, Berater und Topspeaker weiß, wie man Menschen vom Träumen ins Tun bringt. Seine Bücher sind die perfekte Ergänzung zu seinen Vorträgen und Seminaren.Der gefragteste Experte zum Thema MeinungsKLARHEIT lancierte bereits mit seinem ersten Buch „Das Espresso-Prinzip“ im Jahr 2017 einen gefeierten Bestseller. Dass seine Strategien deutlich nachhaltiger sind als der kurze Energie-Boost nach einer Tasse Espresso, beweist nun das zweite, kürzlich erschienene Buch „93 Ideen von Speakern, die dich und die Welt verändern“. Es stürmte ebenfalls in kürzester Zeit die Bestsellerlisten: Bestseller Nr.1 in Business & Karriere. Bestseller Nr.1 in Allgemeine Psychologie. Meistverkauftes Buch am 3. Mai 2018 bei Amazon.Gemeinsam mit Top-Speaker Hermann Scherer hat Kai Dase 93 Experten aus den Bereichen Business und Erfolgsmanagement nach ihren ganz persönlichen Erfahrungen gefragt. Entstanden ist ein rund 1000seitiges Ebook mit authentischen Geschichten ganz nah am Lebens- und Wirkungspuls der Experten. In den Rubriken Inspiration, Führung, Motivation, Vertrieb, Emotion, Kommunikation, Optimierung, Wissenschaft, Kunde/Service sowie Digitalisierung/Zukunft teilen die Top-Experten ebenso spannende wie wertvolle Erfolgsstrategien mit den Lesern. Kai Dase war vor allem eines bei der Konzeption des Buches wichtig: die klare und unmittelbare Umsetzbarkeit der Strategien. „93 Ideen von Speakern, die dich und die Welt verändern“ ist ein Buch, das Menschen in ihre Klarheit bringt und direkt zum Handeln motiviert. Erfahrung-to-go, unterhaltsam aufbereitet für die Hosentasche. Ziel ist stets Verbesserung: mehr Lebensglück, passendere Arbeitsbedingungen, größere Handlungsfreiheit und das Ausleben individueller Stärken.„Nur wer etwas tut, wird sich selbst, sein Umfeld und damit auch ein Stück weit die Welt verändern“, so Kai Dase. Auf diese Weise führt er nicht nur seit 15 Jahren Unternehmen zu Spitzenleistungen, sondern inspiriert mit seinen Bestsellern bereits viele Tausend Leser zu mehr Klarheit und erfolgreichem Handeln. Und verändert so ein Stück weit die Welt...Das Buch umfasst etwa 1.000 Seiten, ist im Eigenverlag erschienen und zurzeit online über www.amazon.de oder in gedruckter Form ebenso wie Dase erste Veröffentlichung direkt beim Pflegedienst Caspar & Dase in der Industriestraße 40 in Mellendorf erhältlich. Etwa ab Ende August sollen die Business-Speaker-Tipps auch in der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorfer verfügbar sein, kündigte Kai Dase an.